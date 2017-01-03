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Fransa Cumhurbaşkanı cephede poz verdi

Irak'tak Fransız askerlerini ziyaret eden Hollande bir süre cephe hattını izledi.

03.01.2017 - 10:56
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Fransa Cumhurbaşkanı cephede poz verdi

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Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, terör örgütü DEAŞ'ın Musul başta olmak üzere Irak ve Suriye'den silinmesi gerektiğini belirterek, "Musul'da iyi bir idari mekanizma kurularak, tüm etnik ve dini unsurların birlikte barış içerisinde yaşaması sağlanmalıdır." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı cephede poz verdi

Hollande, Irak'ın başkenti Bağdat'taki resmi temaslarının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine geldi.

FRANSIZ ASKERLERİNİN YANINA GİTTİ

IKBY Başkanı Mesut Barzani tarafından Erbil Uluslararası Havalimanı'nda resmi bir törenle karşılanan Hollande, Peşmerge güçleri ve Fransız askerlerinin konuşlandığı Musul'un doğusundaki Zerdık Dağı'nı ziyaret etti.

Fransa Cumhurbaşkanı cephede poz verdi

"FRANSA HER ZAMAN KÜRT HALKININ YANINDA"

Erbil kentindeki başkanlık konutunda Barzani ile ortak bir basın toplantısı düzenleyerek ziyareti hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Hollande, şunları kaydetti:

"Peşmerge güçlerini başarılarından dolayı tebrik edip, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonundaki Irak güvenlik güçlerine desteği belirtmek için buradayım. Irak'a somut desteklerimizi belirtmek, askeri ve siyasi dayanışmayı güçlendirmek için yeni yılda buradayız. Aynı zamanda Fransa'nın her zaman Kürt halkının yanında olduğunu göstermek için bu ziyareti gerçekleştirdik."

Fransa Cumhurbaşkanı cephede poz verdi

"FRANSA KOALİSYONA DESTEK SUNUYOR"

Erbil'e ilk defa Eylül 2014'de geldiğini hatırlatan Hollande, "Terör örgütü DEAŞ, Erbil'in kapısına dayandığı zaman buraya gelmiştim. Fransa'nın size (IKBY)  destek verilmesini istediniz. Bu talebin üzerine Fransa, DEAŞ'a karşı oluşturulan uluslararası koalisyon güçlerinin bir üyesi oldu ve tam bir destek sundu." dedi.

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