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Fransız demir yolu işçileri 36 günlük greve hazırlanıyor

Fransa'da ulusal demir yolu ulaşım kurumu SNCF çalışanlarının iş bırakma eylemleri başlıyor.

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 08:55..
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fransa

Kurum yetkilileri, 3 Nisan salı günü makinistlerin %77'sinin greve katılacağını ifade ederek trafiğin ciddi şekilde aksayacağı hususunda Fransız vatandaşlarını uyardı.

36 GÜN İŞ BIRAKMA EYLEMİ

"Demiryolu Mücadelesi" adı verilen hareket kapsamında kurum çalışanları önümüzdeki 3 ay boyunca toplam 36 gün iş bırakma eylemi düzenleyecek.

SNCF çalışanları Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransız demiryollarını özelleştirmenin önünü açacak yasa tasarısına tepki gösteriyor.

Macron, yasayla demiryolu çalışanlarının özel statüsünü de değiştirmek istiyor. Oldukça fiziksel bir işte, gece ve haftasonu vardiyalarıyla çalışan demiryolu işçilerinin erken emeklilik ve daha iyi sağlık hizmeti gibi avantajları var.

Ayrıca ortalama brüt maaşın 2912 euro olduğu ülkede SNCF çalışanları ortalama 3090 euro kazanıyor.

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