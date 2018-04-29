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Fransız first lady, Amerikan first lady'yi anlattı

Amerika ziyaretini tamamlayıp ülkesine dönen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 29.04.2018 - 11:09..
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Fransız first lady, Amerikan first lady'yi anlattı

Fransa first lady'si eşi Brigitte Macron, eşi ile birlikte Washington'a yaptığı ziyaret dönüşünde ülkesinin gazetesi Le Monde ziyaret hakkında açıklama yaptı.

First lady Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın Beyaz Saray'da kendilerini oldukça samimi bir biçimde misafir ettiğini belirtti.

Fransız first lady, Amerikan first lady'yi anlattı

FIRST LADY, FIRST LADY'Yİ ANLATTI

Trump'ın başkan seçildiği günden beri Amerika first lady'sinin gülmeyen yüzü ve vermediği eli hakkında birçok yorum yapılmış ancak bu ifadeler bu mevkide birinden duyulmamıştı. Brigitte Macron, Melania Trump'ın Beyaz Saray'da hapis hayatı yaşadığını söyledi.

Fransız first lady, Amerikan first lady'yi anlattı

"MELANIA, HAPİS HAYATI YAŞIYOR"

Bayan Macron; "Melania Trump Beyaz Saray’dan dışarı adım atamıyor. Hapis hayatı yaşar gibi. Kararı önceden verilmiş şeyleri yaşıyor. Güvenlik sanki nefes aldırmıyor. Hayatı sınırlandırılmış durumda. Resmen hiçbir şey yapamıyor. Beyaz Saray'da bir pencereyi bile açamaz. Çünkü güvenlik hemen arayıp kapatmasını ister. Benden çok daha sıkılmış vaziyette. Dışarı çıkamıyor. Oysa ben her gün Paris'e çıkıyorum ve geziyorum." şeklinde konuştu.

Fransız first lady, Amerikan first lady'yi anlattı

"KENDİNİ SAKLIYOR"

Melania Trump'ın asık yüzü hakkında ise "Aksine çok eğlenceliydi, mizah anlayışımız aynı, birlikte çok güldük. Herşeye kolayca gülebiliyor ama bunu çok az gösteriyor." dedi.

Brigitte Macron, Melania'nın yorum ve eleştirilerden kaçındığı için güçlü kişiliğini saklamaya çalıştığından bahsetti.

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