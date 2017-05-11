Fransız gazeteci Mathias Depardon sınır dışı edilecek

Türkiye'de yaşayan gazeteci Mathias Depardon, geçen pazartesi günü National Geographic için Batman'ın Hasankeyf ilçesine fotoğraf çekmeye gitti.

Ilısu Barajı altında kalacak Hasankeyf'in taşınacağı yeni alanı görüntüleyen Depardon, burada yanında tercümanıyla birlikte gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Sosyal medya hesabında PKK terör örgütü propagandası yapan paylaşımlarda bulunduğu ileri sürülen Mathias Depardon sorgusunun adından adliyeye sevk edildi.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılan Depardon, daha sonra Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından sınır dışı edilmek üzere Gaziantep Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi.

Halen merkez Oğuzeli İlçesi'ndeki Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan Depardon'un avukatları sınır dışı işleminin iptali için başvuruda bulundu.

Uluslar arası gazeteler adına çalışan Fransız gazeteci Mathias Depardon, belgesel fotoğrafçılığı da yapıyor.