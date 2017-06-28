Fransız generalin seyahat aracı: Alpha Jet

BBC'nin haberi göre General Richard Reboul'un jeti yaklaşık on kere kişisel amaçlarla kullandığı bildirildi.

EVİNE JETLE GİTTİ

Bordeaux'daki hava üssünden Provence'daki evine seyahat eden generalin kullandığı jetin hafif saldırı jeti olan ‘Alpha Jet' olduğu öğrenildi.

MESAFE 480 KM

​Bordeaux ve Provence arasındaki mesafenin kuş uçuşu olarak 480 kilometre olduğu belirtiliyor. Bu mesafe arabayla 6, trenle 7 (iki aktarma yaparak), uçakla(karayolu ile bir saat Marsilya'ya gittikten sonra) yarım saatte alınabiliyor.