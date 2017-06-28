taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.618
USD
3,5152
EURO
3,9987
ALTIN
141,11
PETR
47,1500

Fransız generalin seyahat aracı: Alpha Jet

Fransız Hava Kuvvetleri'nden bir general, evine seyahatte daha önce eşine rastlanmayan bir yöntem kullandı.

28.06.2017 - 19:46
  1. Haberler
  2. Dünya

BBC'nin haberi göre General Richard Reboul'un jeti yaklaşık on kere kişisel amaçlarla kullandığı bildirildi.

EVİNE JETLE GİTTİ

Bordeaux'daki hava üssünden Provence'daki evine seyahat eden generalin kullandığı jetin hafif saldırı jeti olan ‘Alpha Jet' olduğu öğrenildi.

Fransız generalin seyahat aracı: Alpha Jet

MESAFE 480 KM

​Bordeaux ve Provence arasındaki mesafenin kuş uçuşu olarak 480 kilometre olduğu belirtiliyor. Bu mesafe arabayla 6, trenle 7 (iki aktarma yaparak), uçakla(karayolu ile bir saat Marsilya'ya gittikten sonra) yarım saatte alınabiliyor.

İlginizi Çekebilir
AB, taahhüt ettiği parayı Türkiye'ye vermedi
Türkiye'deki sığınmacılar için 3 milyar avro taahhüdünü veren AB, sözünü tutmadı.
Rusya'ya AB yaptırımları 6 ay uzatıldı
AB Konseyi, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle Rusya'nın belirli sektörlerine yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımlarını uzattı.
Stres çarkı küçük çocuğu yaraladı
Stres çarkının daha hızlı dönmesi için sıkıştırılmış hava spreyi kullanan baba, hiç beklemediği bir olay yaşadı.
Alman Meclisi eşcinsel evliliği oylayacak
Almanya Federal Meclisi, eşcinsel evliliklere izin verilmesiyle ilgili oylamayı Cuma günü yapacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mahsun Kırmızıgül kilo aldı

Mahsun Kırmızıgül kilo aldı

135
Fenerbahçe sezonu açtı

Fenerbahçe sezonu açtı

27
Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım bekliyor

Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım bekliyor

118
TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

322
Burak Yılmaz'ın tokat atma nedeni ırkçılık

Burak Yılmaz'ın tokat atma nedeni ırkçılık

100
Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye gözdağı

Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye gözdağı

59
FETÖ'cü şirket sahibi Bayındır 15 Temmuz'da tabutla kaçtı

FETÖ'cü şirket sahibi Bayındır 15 Temmuz'da tabutla kaçtı

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM