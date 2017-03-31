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Fransız istihbaratından hükümete Çinli mafya uyarısı

Paris'te Çinli göçmenin polis tarafından öldürülmesi protestoları sürerken Fransız istihbaratı yeni bir iddia ortaya attı.

31.03.2017 - 02:10
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Fransız istihbaratından hükümete Çinli mafya uyarısı

Fransız istihbaratından hükümete Çinli mafya uyarısı

Çoğu Çinli 200'ü aşkın Asya kökenli göçmen, polisi protesto etmek için bu kez Republique Meydanı'nda toplandı.

"ASYALILAR BURADA BASKI ALTINDA"

Göstericiler, "Katil polis" sloganı atarak güvenlik güçlerine tepkilerini dile getirdi. Göstericiler ayrıca, "Sömürgeci Polis", "Fransa'daki Asyalılar uyanın", "Asyalılar burada baskı altında" yazan pankartlar taşıdı.

Fransız istihbaratından hükümete Çinli mafya uyarısı

İSTİHBARATTAN HÜKÜMEYE MAFYA UYARISI

Bu arada, Le Parisien gazetesi, Fransız gizli iç istihbarat servisinin, başkentteki Çin mafya ağının gösterilerin arkasında olduğu görüşünü savunan bir notu hükümete gönderdiğini yazdı.

Fransız gazete, gizli servisin takibinde olan Çin mafya üyelerinin, dört gündür devam eden gösterilerin "baş aktörleri" olarak boy gösterdiği yönünde hükümete bilgi verildiğini duyurdu.

Fransız istihbaratından hükümete Çinli mafya uyarısı

"ÇİNLİ GENÇLER MANİPÜLE EDİLİYOR"

Aynı notta, öfkeli Çinli gençlerin bazı merkezler tarafından manipüle edildiği belirtildi. Shaoyo Liu'nun ailesi daha önce basına yaptıkları açıklamada, göstericilere protestoların yatışması için çağrıda bulunmuştu.

Fransız istihbaratından hükümete Çinli mafya uyarısı

POLİSİN ÇİNLİ GÖÇMENİ ÖLDÜRMESİ

Paris'te dört gün önce bir ihbar sonrası 19. bölgedeki adrese giden üç polise Liu'nun makasla saldırdığı öne sürülmüştü. Polis memurlarından birinin "nefsi müdafaa"da bulunarak Shaoyo'yu vurduğu kaydedilmişti.

Fransız istihbaratından hükümete Çinli mafya uyarısı

Shaoyo'nun, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri beklenirken hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ailesi ise Shaoyo'nun polise herhangi bir saldırıda bulunmadığını, olay sırasında mutfakta balık temizlediğini ve zilin çalınması üzerine kapıya elinde makasla çıktığını iddia etmişti.

Fransız istihbaratından hükümete Çinli mafya uyarısı

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