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Fransız kadın oyunculardan Hollywood erkeklerine destek

ABD başta olmak üzere sinemanın kalbinin attığı yer Hollywood'a taciz skandallarına tepkiler büyürken, tepkilere karşı bir tepki geldi. 100 Fransız kadın oyuncu, tepkilerin haddini aştığını söyledi.

Haber Merkezi | 10.01.2018 - 10:25..
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Aktris Catherine Deneuve'nin de aralarında bulunduğu 100 ünlü Fransız kadın, Hollywood'a yaşanan taciz skandallarına karşı yapılan protesto ve eylemlerin aşırıya kaçtığı uyarısının yer aldığı ve erkekleri destekleyen bir mektup yazdı.

Fransız kadın oyunculardan Hollywood erkeklerine destek
Fransız aktris Catherine Deneuve (Solda)

Fransız Le Monde gazetesinde yayınlanan mektupta şu cümleler yer aldı:

"BİRİNİ BAŞTAN ÇIKARMAYA ÇALIŞMAK SUÇ DEĞİLDİR"

"Tecavüz bir suçtur ancak birini ısrarla ya da sakarlıkla baştan çıkarmaya çalışmak suç değildir. Güçlerini istismar eden bazı erkeklerin bu hareketine karşı kamuoyu önünde konuşmak meşru ve gerekli olsa da, şikayetler kontrolden çıkmaya başladı.

"YAPTIĞI SADECE BİR ÖPÜCÜK ALMAK OLSA DA"

Özetle erkekler cezalandırılıyor, yaptığı sadece birinin dizine dokunmak ya da bir öpücük almak olsa bile işlerinden oluyorlar."

Fransız kadın oyunculardan Hollywood erkeklerine destek


Hollywood taciz skandalları, Altın Küre ödüllerinde siyah giyilerek protesto edildi.

"ERKEKLER KADINLARA ASILMAKTA SERBEST OLMALI"

"Erkeklerin kadınlara asılmakta serbest olması gerektiğini" söyleyen Fransız kadınlar, tacizlere yönelik tepkilerin cadı avına dönüştüğünü iddia ederken, bunun da cinsel özgürlüğü tehlikeye atabileceğini savundular.

Öte yandan, sosyal medyada başlayan kampanyaların da "tasfiye dalgası" oluşturmaya yönelik olduğu iddia edildi.

"KADIN İSTİSMARINI KINAMAKTAN ÇIKTI"

İyiden iyiye dünyaya yayıldığını söyledikleri bu yeni aşırıcılık türünün kadınlar için güçsüz ve kurban algısı yarattığı söylenen mektupta, "Kadınlar olarak, güç istismarını kınamanın ötesine geçerek, erkek ve cinsellik nefretine ulaşan bu tür bir feminizmin içinde kendimizi görmüyoruz." denildi.

Fransız kadın oyunculardan Hollywood erkeklerine destek Catherine Deneuve'nin Yeni Ahit filminden bir kare

Uluslararası Antalya Film Festivali'nde, 2015 yılında "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" alan 74 yaşındaki Deneuve, Hollywood skandallarına karşı başlatılan sosyal medya kampanyalarına da açıkça karşı çıkmıştı.

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