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Fransız kadınları toplu taşıma araçlarından korkuyor

Fransa’da düzenlenen bir kamuoyu araştırması, kadınların toplu taşıma araçlarını kullanmaktan korktuğunu ortaya koydu.

19.04.2017 - 00:38
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Fransız Kentsel Düzenleneme Enstitüsü tarafından düzenlene ankete göre kadınların yüzde 56,3’ü, erkeklerin ise 26,7'si toplu taşıma araçlarını kullanma konusunda ciddi bir endişe duyuyor.

YANKESİCİLERİN HEDEFİ OLUYORLAR

Yine aynı ankete göre kadınların yüzde 37’si toplu taşıma araçlarında, hayatlarında en az bir kere yankesicilerin hedefi olduğu yolunda görüş belirtti. Toplu taşıma araçlarında cinsel tacize uğradığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 39 civarında.

TOPLU TAŞIMA ARACI KULLANMAMAYA ÇALIŞANLAR VAR

Ankete göre Fransız kadınlarının yüzde 6,2’si şiddete maruz kalmamak için toplu taşıma araçlarını kullanmamaya özellikle itina gösteriyor.

Fransız kadınları toplu taşıma araçlarından korkuyor

Kadınların yüzde 35,1’i en fazla endişe duyduğu toplu taşıma aracı olarak banliyö trenlerini görürken, metrolardan korkanların oranı yüzde 30,6, belediye otobüslerinden korkanların oranı yüzde 18,7 ve tramvaylardan korkanları oranı ise yüzde 13,7.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ VE SAYISI ARTIRILACAK

Le Figaro gazetesi, Paris’te yerel yönetimin kadınların güvenlik endişesini giderebilmek için toplu taşıma araçları ve duraklardaki güvenlik kamerası ile güvenlik görevlisi sayısını artırma yoluna gitmeye planladığını duyurdu.
Yine önlemler çerçevesinde mağdurlar için “alo imdat” hattı oluşturulacak.

Fransız kadınları toplu taşıma araçlarından korkuyor

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