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Fransız Kraliçesi Brittanyli Anne'in kalbi çalındı

Fransa tarihinde iki kez tahta çıkan tek kadın olarak bilinen Fransız Kraliçesi Brittanyli Anne'nin kalbinin olduğu kutunun Fransa'nın Nantes kentinde sergilendiği müzeden çalındığı açıklandı.

İHA | 17.04.2018 - 13:09..
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İçinde Fransız Kraliçesi Brittanyli Anne'in kalbi olan 16. yüzyıldan kalma altın kutunun, Fransa'nın Nantes kentindeki Thomas-Dobree Müzesi'nden çalındığı bildirildi.

Altın kutunun müzenin penceresinden içeri giren soyguncular tarafından hafta sonu çalındığı tahmin ediliyor.

Fransız Kraliçesi Brittanyli Anne'in kalbi çalındı

Kraliçe Anne, 1514'te öldüğünde Paris yakınlarındaki Saint Denis'e gömülmüş, ancak kalbi, Brittany şehrine olan sadakatini göstermek için Nantes'deki aile mezarlığında saklanmıştı.

130 YILDAN FAZLA SÜREDİR MÜZEDEYDİ

Üzerinde dokuz tane zambaktan oluşan bir taç bulunan oval kutu, 130 yıldan fazla süredir müzede sergilenmekteydi.

Hırsızlık, halk arasında öfkeye neden olurken, müzenin hem sahibi hem de müdürü olan Loire-Atlantique bölümünün başkanı Philippe Grosvalet yaptığı açıklamada,"Hırsızlar ortak mirasımıza saldırdı ve paha biçilmez değeri olan bir parçayı çaldılar." dedi.

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