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Fransız medyasının hedefinde Erdoğan var

Türkiye'de yapılacak seçimlere yön vermek isteyen Avrupa, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığına hız verdi.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 08:26..
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Fransız medyasının hedefinde Erdoğan var

Türkiye'de yapılan tüm seçimlere müdahale etmeye çalışan Avrupa medyasının hedefi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Fransa'da yayın yapan Le Point Dergisi, bu hafta kapağına Erdoğan'ı taşıyarak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın karşısında yerini aldı.

FRANSIZIN SEÇİM ÇALIŞMASI

Paris'te devam eden gösterileri görmezden gelen dergi, ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının oy tercihini değiştirebilmek için kirli bir kampanyaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör deme küstahlığında bulunan dergi, Türkiye'de durumun kötü olduğunu yazdı.

Fransız medyasının hedefinde Erdoğan var

Fransız medyasının hedefinde Erdoğan var

Fransa'da polislerden protestoculara dayak haberi

Fransız medyasının hedefinde Erdoğan var

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