Fransız polisi bir kişiyi sakat bıraktı AİHM cezayı kesi

Son günlerde Fransa'da yapılan gösterilerde kendi vatandaşlarını kanlar içinde yerde sürükleyen Fransız polisinin, 14 yıl önce yaptığı işkenceye ceza geldi. Polisler, 2004 yılında sağlam teslim aldıkları Abdelkader Ghedir isimli bir kişiyi şiddet uygulayarak yüzde 85 sakat bırakmıştı. AİHM, Fransa'yı suçlu bularak 6,5 milyon avro tazminata cezası kesti.





POLİSE SAĞLAM TESLİM EDİLDİ YÜZDE 85 SAKAT ÇIKTI

Haberde, AİHM tarihinde görülmemiş bir oranda tazminata hükmedilen olayın 2004'te Paris yakınlarındaki Villeparisis-Mitry-le-Neuf banliyösünün tren istasyonunda meydana geldiği belirtildi. İstasyon görevlilerinin trenleri taşladığından şüphelendikleri 21 yaşındaki Ghedir'i yakalayarak polise teslim ettiği kaydedildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Ghedir'in bu sırada aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, haftalar süren komadan çıktığında vücudunun yüzde 85'ini kullanamaz hale geldiği hatırlatıldı.

FRANSIZ YARGITAY REDDETMİŞTİ

Fransa'da o dönemde büyük tepkilere neden olan ve polis şiddeti tartışmalarını alevlendiren olaydan sonra bilirkişi raporu hazırlanmış, olay yerinde yapılan tatbikat sonrası Meaux Mahkemesi takipsizlik kararı vermişti.

Ghedir'in avukatlarının temyiz başvurusu önce Paris Temyiz Mahkemesi, ardından da Fransız Yargıtayı tarafından reddedilmişti.

"NEREDEYSE TÜM YETİLERİNİ KAYBETMİŞ BİRİ"

Ghedir'in avukatları, "Genel olarak AİHM tarafından bireysel başvurularda tazminat miktarlarının 100 bin avroyu geçmediğini, mağdurun 24 saat gözetimde tutulduğu evinde ve bir klinikte yaşamını sürdüren neredeyse tüm yetilerini kaybetmiş biri olarak görüldüğü ve AİHM'in bunu göz önünde tutarak, rekor derecede yüksek bir tazminata karar verdiğini" açıkladı.

Avukat Alex Ursulet, Fransız hükümetinin tazminat pazarlığı yaptığını kaydederek, "Bu hukuki bir skandal. Hükümet tarafından insanlık dışı ve utanç verici bir müzakere yürütüldü." şeklinde tepki gösterdi.