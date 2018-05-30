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Fransız polisi Macron'a karşı ayaklandı

Ülkenin ekonomik çöküntü yaşamasına neden olan Macron hükümetini protesto edenlere şiddet uygulayan Fransız polisi, greve katıldı.

AA | 30.05.2018 - 06:17..
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Daha düne kadar sivil göstericilere şiddet uygulayan polisler, 80 sendikanın ardından greve katılma kararı aldı. Açlık sınırında yaşayan halkın isyanına destek veren polisler, Başkent Paris'in 13. bölge emniyet müdürlüğü önünde toplandı.

Fransa'da polis dehşet saçtı VİDEO

POLİSLER DE GREVE KATILDI

Cumhurbaşkanı Macron ve hükümetin politikalarını eleştiren polisler, çalışma şartlarının ağırlığı ve maddi sorunlar nedeniyle "Yeter artık." deme noktasına geldiklerini söyledi.

Polisler, çalışma saatlerinin fazlalığından ve son dakika görevlerinin bıktırıcı hale geldiğinden yakınarak, çok geç saatlere kadar çalıştıklarını ve bu nedenle aile veya özel hayatlarının kalmadığını dile getirdi.

Fransız polisi Macron'a karşı ayaklandı

GÖSTERİLER 3 AYDIR DEVAM EDİYOR

Yeni güvenlik görevlisi istihdamı için kadro açılması çağrısında da bulunan polislerden üçü, pijama ile bina önüne yerleştirilen bir yatağa girerek hükümeti protesto etti.

Fransa'da Macron ve hükümetin uygulamalarına tepki amacıyla çok sayıda sektör çalışanı yaklaşık 3 aydır grev ve gösteri düzenliyor.

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