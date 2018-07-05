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Fransız polisinin cinayeti Nantes'ı karıştırdı

Fransız polisi, trafik kontrolü sırasında 22 yaşındaki bir genci boynundan vurdu. Yaralının hayatını kaybetmesi üzerine Nantes sokakları savaş alanına döndü.

Haber Merkezi | 05.07.2018 - 02:06..
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Fransız polisinin cinayeti Nantes'ı karıştırdı

Fransa'nın Nantes kentinde yaşanan polis vahşeti sonrası yüzlerce insan protesto gösterilerinde bulundu. Sokağa çıkan insanlar, çevredeki araçları ve evleri ateşe verdi.

Fransız polisinin cinayeti Nantes'ı karıştırdı

POLİSİN AÇIKLAMASINI YALANLAYAN GÖRÜNTÜLER SİLİNDİ

Yerel polis şefi Jean-Christophe Bertrand, sürücünün merkeze götürülmesi yönünde emir aldıklarını anlattı. Bertrand, genç sürücünün bir polisi aracıyla geri geri giderek yaralaması üzerine başka bir polisin ateş ettiğini söyledi.

Bir görgü tanığının Facebook'a yüklediği olay anın videosuyla, polis şefinin anlattıkları uyuşmadı.

Olayda hiçbir polisin yaralanmadığını söyleyen tanık, "Eğer ambulans erken çağırılsaydı o çocuk ölmeyebilirdi" dedi.

Olaya tanık olan kişinin Facebook hesabına yüklediği video platformdan kaldırıldı.

Fransız polisinin cinayeti Nantes'ı karıştırdı

FRANSA'DA POLİS ŞİDDETİ ARTIYOR

Temmuz 2017 ve Mayıs 2018 tarihleri arasında 14 kişi polis kurşunuyla hayatını kaybederken, Fransız polisinin sistematik olarak yoksul mahallelerde şiddet kullandığı belirtiliyor.

Polis şiddetinin hedefinde ise çoğunlukla etnik azınlıklar bulunuyor.

Ayrıca yetkililer etkin soruşturma yürütmemekle suçlandı.

Buna örnek olarak da Paris’in yakınlarındaki Beaumont-sur-Oise’de Adama Traoré isimli genç bir siyah erkeğin gözaltında hayatını kaybetmesinin ardındanki süreç gösterildi.

Fransız polisinin cinayeti Nantes'ı karıştırdı

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