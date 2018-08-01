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Fransız rapçiler birbirine girdi

Fransa'nın ünlü rap şarkıcılarından Booba ve Kaaris Orly Havalimanı'nda birbirine girdi. O anları diğer yolcular kaydetti.

İHA | 01.08.2018 - 20:35..
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rap

Birbirinden nefret eden iki rap şarkıcısı Booba ve Kaaris, Paris'te Orly Havalimanı'nda karşılaşınca kavga etmeye başladı.

BİRÇOK UÇUŞ ERTELENDİ

Arkadaşlarının da kavgaya karışmasıyla birlikte ortalık savaş alanına döndü. Arbede yüzünden birçok uçuş ertelenirken 11 kişi gözaltına alındı.

Fransız rapçiler birbirine girdi VİDEO

RAP ATIŞMASI NEDENİYLE DÜŞMANLAR

Her iki şarkıcının da Barcelona’da konser vermek için Paris’ten Barselona’ya gitmek üzere oldukları ve aynı uçağa denk geldikleri öğrenildi. Öte yandan Kaaris’in, Booba sayesinde “Kalash” isimli şarkısını çıkartarak ünlü olduğu ancak şiddetli bir rap atışması sebebiyle birbirlerine düşman oldukları ifade edildi.

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