Fransız rapçiler birbirine girdi

Birbirinden nefret eden iki rap şarkıcısı Booba ve Kaaris, Paris'te Orly Havalimanı'nda karşılaşınca kavga etmeye başladı.

BİRÇOK UÇUŞ ERTELENDİ

Arkadaşlarının da kavgaya karışmasıyla birlikte ortalık savaş alanına döndü. Arbede yüzünden birçok uçuş ertelenirken 11 kişi gözaltına alındı.

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RAP ATIŞMASI NEDENİYLE DÜŞMANLAR

Her iki şarkıcının da Barcelona’da konser vermek için Paris’ten Barselona’ya gitmek üzere oldukları ve aynı uçağa denk geldikleri öğrenildi. Öte yandan Kaaris’in, Booba sayesinde “Kalash” isimli şarkısını çıkartarak ünlü olduğu ancak şiddetli bir rap atışması sebebiyle birbirlerine düşman oldukları ifade edildi.