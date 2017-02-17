Fransız seçimlerinde CIA'in casusluk yaptığı iddiası

Fransa’da çıkan Liberation gazetesi ve haber sitesi Mediapart, Wikileaks belgelerine dayanarak verdiği haberde, Amerikan Merkezi İstihbarat Örgütünün (CIA), Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA), desteğiyle Fransa’da 2012 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili casusluk faaliyeti yürüttüğünü yazdı.

Wikileaks belgelerine dayandırılarak verilen haberde, CIA’in seçimlerden önce adaylarla ilgili önemli casusluk faaliyetinde bulunduğu bildirildi.

CIA'DEN SARKOZY KAZANAMAYACAK TAHMİNİ

Siyasi partilerin ve adayların, CIA’in ajanları tarafından izlendiği ve teknik takibe alındığı belirtilen haberde, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin 2012 yılında yeniden seçimi kazanamayacağı tahmininde bulunan CIA’in, Sarkozy’nin danışmaları ile gizli görüşmeleri ile diğer adaylarla ilgili yorumlarının kayıt altına alındığını gösteren belgeler bulunduğu vurgulandı.

SEÇİM PLANLARINA ULAŞTILAR İDDİASI

Sarkozy’nin stratejik seçim planlarına CIA tarafından ulaşıldığına değinilen haberde, yine Sarkozy’nin partisi içinde bu planlara yönelik yorumların ABD’deki siyasi karar mekanizmalarının seçim sonucunu değerlendirmeleri için rapor haline getirildiği ifade edildi.

ADAYLARIN ABD GÖRÜŞÜ ARAŞTIRILMIŞ

Adayların ABD ile ilgili siyasi görüşlerinin CIA raporlarında yer aldığına işaret edilen haberde, adayların mali kaynaklarının da ayrıntılı bir biçimde gizli servisin takibi altında olduğu belirtildi.

Liberation ve Mediapart, CIA’in söz konusu operasyonlarına 10 Kasım 2011’de başlayıp, 2012 yılında Nisan ve Mayıs aylarında düzenlenen iki turlu seçimin ardından da bir süre devam ettiğini kaydedildi.