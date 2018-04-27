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Fransız turist Şanlıurfa'yı karıştırdı

Mardin gezisinin ardından Şanlıurfa'ya giden Fransız turist, kamp kurduğu yerde büyük tepkiyle karşılaştı.

İHA | 27.04.2018 - 02:38..
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Otostop çekerek Şanlıurfa'ya giden Fransız turist, boş bulduğu bir yere çadırını kurdu. Haliliye'de kamp kuran Fransız turisti gören vatandaşlar ise polisi arayarak şüphelendiklerini belirttileri.

Fransız turist Şanlıurfa'yı karıştırdı


ÇADIRDA YATAN TURİST TEDİRGİN ETTİ

İddiaya göre Mardin gezisinin ardından Şanlıurfa’ya gelen Fransız turist Paillard Chris, mahalledeki kentsel dönüşüm alanında çadır kurarak uyudu. Kamp çadırını fark eden vatandaşlar bölgeye giderek turist ile iletişim kurmaya çalıştı.

Türkçe bilmeyen ve Fransızca konuşarak kendisini Chris olarak tanıtan turist, mahallede tedirginliğe neden oldu.

Fransız turist Şanlıurfa'yı karıştırdı

Fransız turist mahallede kamp kurdu mahalleli ayağa kalktı VİDEO


"POLİS ARAŞTIRSIN İSTİHBARAT MI BİLMİYORUZ"

Vatandaşlar, “Otel ve pansiyonlar dururken bir turist neden böyle bir yerde yatıyor” diyerek durumu polise bildirdi. Fransız turist bunun üzerine çadırını çantasına hızlıca koyarak, polis gelmeden olay yerinden uzaklaştı.

Mahalle sakini İsmail Baytemur, tedirgin olduğunu belirterek, "Burası kentsel dönüşüm bölgesi, yani bir Fransız’ın gelip burada yatmasına anlam veremedik. İstihbarat mı acaba diye düşünüyoruz. Polisin gelip el atmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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