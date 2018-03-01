Fransız vekile ölüm tehdidi içeren ırkçı mektup

Afrika kökenli Fransız siyasetçi Laetittia Avia, aldığı ırkçı bir mektupla ölümle tehdit edildi.

VEKİL ARKADAŞLARI DESTEK OLDU

Fransa’da yaşayan Afrika kökenli milletvekili Avia’ya ırkçı bir mektup gönderildi. Mektupta iktidardaki Cumhuriyetçi Yürüyüş Hareketi (LREM) milletvekili ölümle tehdit edildi. Mektuptaki tehdit ve hakaret içeren sözler sosyal medyada tepki çekerken, diğer milletvekilleri de arkadaşlarına destek oldu.

"İŞİNİ BİTİRECEĞİZ"

“Zenciler insan ile maymun arasındadır. Günlerini say, işini bitireceğiz” şeklinde hakaretlerin yer aldığı mektupta ayrıca Afrika’nın sömürge dönemi övülerek, Afrika’nın Fransa’nın parasını sömürmeye çalıştığı belirtildi.

Mektubu Twitter’dan paylaşan Avia, mektubu gönderen kişinin bulunması için şikayette bulunduğunu açıkladı. Bu saldırının bir ilk olmadığını dile getiren Avia, “Düzenli olarak sosyal medyadan ırkçı hakaretlere maruz kalıyorum” dedi.



