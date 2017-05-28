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Fransız yazar Fethiye'yi tanıtacak

Muğla'nın Fethiye İlçesi'ne gelen Fransız magazin ve gezi yazarı 70 yaşındaki Christian Bex'e ilçenin tarihi ve doğal güzellikleri tanıtıldı

28.05.2017 - 11:02
  1. Haberler
  2. Seyahat

Bex'in gezi notlarının ise Fethiye ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sunması bekleniyor.

Fransız yazar Fethiye'yi tanıtacak

Deniz Ticaret Odası (DTO) Fethiye Şubesi'nin davetlisi olarak Fethiye'ye gelen Christian Bex ve kızı 21 yaşındaki Camilla Devars Bex, guletle mavi tura çıkarıldı. Fethiye koylarını gezen Bex'in gezi notlarının ilçenin tanıtımına katkı sunması beklenirken, ziyaret edilen koylar Camilla Devars Bex tarafından fotoğraflandı. Fransız yazarın 1 haftalık gezi kapsamında ilçedeki ören yerlerini de gezerek notlar alacağı kaydedildi.

Fransız yazar Fethiye'yi tanıtacak

YABANCI GAZETECİLER FETHİYE'DE AĞIRLANACAK

DTO Fethiye Şube Müdürü Bülent Telli, geçen yıl Aralık ayında Paris Denizcilik Fuarı'na katıldıklarını belirterek, fuarda görüştükleri 7 gazeteciyi Türkiye'ye davet ettiklerini söyledi. Gelecek gazetecilerden 4'ünü Fethiye'de ağırlayacaklarını kaydeden Telli, "Daha önce bir gazeteci ağırlamıştık. Şimdi de Bex'i ağırlıyoruz. Amacımız Türkiye'nin cennet köşelerini Fransızlara tanıtmak." dedi.

Fransız yazar Fethiye'yi tanıtacak

"BÖLGE DOĞAL GÜZELLİĞİNİ KORUYOR"

Türkiye'ye daha önce de geldiğini, ancak bu turla Muğla sahillerini daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu anlatan Christian Bex ise bölgenin eşsiz tarih mirası ve doğasıyla dikkat çektiğini söyledi. Fethiye sahillerinin çok büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Bex, "Bölge geçmiş yıllara göre kendini çok geliştirmiş. Çok güzel restoran, kafe ve barlar hizmete girmiş. Fethiye sahilleri bu gelişmeye rağmen bakir kalmış ve doğal güzelliğini koruyor. Büyük bir tarih mirasını barındıran bölge turizm açısından çok değerli." diye konuştu.

Fransız yazar Fethiye'yi tanıtacak

Fransız turistlerin geçmiş yıllardan gelen bir alışkanlık olarak tatil için genellikle İspanya'yı seçtiğini belirten Bex, "Birçok Fransız İspanya sahillerinde ev aldı. Tatillerini de genellikle buralarda geçiriyorlar. Ancak bu bölgenin İspanya'dan daha güzel olduğunu belirtmem gerek. Fransızların tatillerini burada geçirmemesi için hiçbir sebep yok. İlerleyen dönemlerde Muğla sahillerinin çok daha fazla Fransız turisti ağırlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.
Konuşmasının son bölümünde Fransa-Türkiye ilişkilerine de değinen Bex, şunları söyledi:
"İki ülke ilişkilerinde Kanuni Sultan Süleyman dönemine varan bağlar var. Fransızların Türklere karşı iyi hisler beslediğini biliyorum. Ancak dönemsel olarak, siyasi gelişmelere bağlı gerilimler oluşabiliyor. Bunlar politik ve geçicidir. İki ülke halklarının dostluğu her zaman bakidir."

Fransız yazar Fethiye'yi tanıtacak

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