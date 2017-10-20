Fransızlar Osman Kavala için kaygılandı

Spekülatör George Soros'un Türkiye'deki Açık Toplum Enstitüsü'nde danışma kurulu üyeliği yapan Osman Kavala, Gazitantep'te Almanlarla yaptığı toplantıdan döndükten sonra İstanbul'da gözaltına alındı.

Kavala'nın gözaltına alınmasına Avrupa ülkelerinden art arda tepkiler yükselmeye başladı.

"DÜZENLİ İŞ BİRLİĞİ.."

Konuyla ilgili açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnès Romatet-Espagne "Fransa, diğer Avrupa ülkeleri gibi Büyükelçiliğimizin sürekli muhatabı Kavala ile düzenli olarak iş birliğinde bulunuyor ve bu konudaki gelişmeleri çok dikkatle izleyecek." ifadelerini kullandı.

Sözcü, "İnsan hakları ve temel özgürlüklere saygı bilhassa ifade özgürlüğü demokrasinin uygulanmasında elzemdir. Türkiye'nin Avrupa ve uluslararası taahhütlerinin temel kaidesini oluşturur." diye konuştu.

Osman Kavala sorgulanıyor haberi