taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.800
USD
3,6649
EURO
4,3288
ALTIN
151,26
PETR
57,4300

Fransızlar Osman Kavala için kaygılandı

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin Soros'u olarak nitelendirilen Osman Kavala'nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

20.10.2017 - 10:19
  1. Haberler
  2. Gündem
Fransızlar Osman Kavala için kaygılandı

kavala

Spekülatör George Soros'un Türkiye'deki Açık Toplum Enstitüsü'nde danışma kurulu üyeliği yapan Osman Kavala, Gazitantep'te Almanlarla yaptığı toplantıdan döndükten sonra İstanbul'da gözaltına alındı.

Kavala'nın gözaltına alınmasına Avrupa ülkelerinden art arda tepkiler yükselmeye başladı.

"DÜZENLİ İŞ BİRLİĞİ.."

Konuyla ilgili açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnès Romatet-Espagne "Fransa, diğer Avrupa ülkeleri gibi Büyükelçiliğimizin sürekli muhatabı Kavala ile düzenli olarak iş birliğinde bulunuyor ve bu konudaki gelişmeleri çok dikkatle izleyecek." ifadelerini kullandı.

Sözcü, "İnsan hakları ve temel özgürlüklere saygı bilhassa ifade özgürlüğü demokrasinin uygulanmasında elzemdir. Türkiye'nin Avrupa ve uluslararası taahhütlerinin temel kaidesini oluşturur." diye konuştu.

Osman Kavala sorgulanıyor haberi

Fransızlar Osman Kavala için kaygılandı

İlginizi Çekebilir
Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti
Tedavisi devam eden Baykal'ı hastanede ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, doktorların umut verici değerlendirmeler yaptığını söyledi
Peşmerge ile Irak ordusu arasında çatışma çıktı
Kerkük Erbil arasında Pirde bölgesinde Peşmerge ve Irak ordusu arasında çatışma çıktı.
Bakan Kaya uçakta fenalaşan yolcuya müdahale etti
Uçakta rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya yaptı.
Saadet Partisi'nin gazetesi: Zina yasaklansın
Müftülere nikah yetkisinin verilmesinden sonra Saadet Partisi kanadı yeni bir tartışmayı daha gündeme getirmeye çalıştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İPhone 8 İstanbul'da satışa çıktı

İPhone 8 İstanbul'da satışa çıktı

426
Kerem Demirbay Fatih Terim'i yalanladı

Kerem Demirbay Fatih Terim'i yalanladı

78
Brad Pitt'in yeni aşka yelken açtığı iddia edildi

Brad Pitt'in yeni aşka yelken açtığı iddia edildi

44
Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşananları anlattı

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşananları anlattı

92
Deniz Baykal'ın sağlık durumu: Kötüye gidiş yok

Deniz Baykal'ın sağlık durumu: Kötüye gidiş yok

29
Kerkük-Süleymaniye yolunun uydudan çekilen fotoğrafı

Kerkük-Süleymaniye yolunun uydudan çekilen fotoğrafı

50
Rusya'da cehennem kapısı açıldı

Rusya'da cehennem kapısı açıldı

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM