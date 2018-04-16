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Fransızlar PKK'ya kucak açtı

Fransa'nın Montpellier kentinde PKK yanlıları gösteriler düzenledi. Gösteriye hiçbir polis memuru müdahale etmedi.

Haber Merkezi | 16.04.2018 - 10:58..
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  2. Avrupa

Avrupa PKK ve terör yanlılarına ev sahipliği etmeye devam ediyor. Fransa'nın Montpellier kentinde aleni bir şekilde terör propagandası gerçekeleştirildi. Fransız polisleri ise göstericilere tek bir müdahalede dahi bulunmadı.

Fransızlar PKK'ya kucak açtı

TERÖR YANLILARINA EYLEM İZNİ

PKK yanlıları Montpellier sokaklarında terörist başı Apo'nun posterleri ve PKK/YPG flamalarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün gerçekleştiği bölgede tek bir polis bile göstericilere müdahale etmezken, PKK'lıların gösterisinin yasal olduğu, izinlerinin alındığı ortaya çıktı.

Yürüyüşlerini kent meydanında tamamlayan göstericiler buraya Apo posterleri açarak terör propagandası gerçekleştirdi. Aleni olarak yapılan propagandaya burada da tek bir polis memuru dahi müdahale etmedi.

Fransızlar PKK'ya kucak açtı

TERÖRÜN EV SAHİBİ

Terör karşısında Avrupa'nın iki yüzlülüğü oldukça yakından bildiğimiz bir konu. Özellikle PKK'lılara ev sahipliği yapan Almanya ve Fransa, aynı zamanda Orta Doğu'dan kaçarak buraya gelen teröristlere de ev sahipliği yapıyor.

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