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Fransızlar soruyor: Paris de mi İslamlaşıyor

Fransa'da içki yasağının genişletilmesinin ardından bu olayı haberleştiren Fransız gazetesi, daha önce yaptığı "Türkiye İslamlaşıyor" haberiyle alay konusu oldu. Fransızlar "Paris de mi?" diye sordu.

Detay Haber | 02.05.2018 - 15:59..
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Fransızlar soruyor: Paris de mi İslamlaşıyor

Paris'te 2015 yılında gelen alkol yasağı geçtiğimiz aylarda genişletildi. Akşam saat 20.00'den sabah saat 08.00'e kadar içki satışı ve kamusal alanda kullanımı bazı bölgelerde yasakken, yasağı kapsayan bölge iki katına çıkarıldı.

Fransızlar soruyor: Paris de mi İslamlaşıyor
Yasak yalnızca turuncu alanı kapsıyordu. Yeni yasa ile mavi alan da buna eklendi.

TÜRKİYE İSLAMLAŞIYOR

Öte yandan, Fransa'da yayın yapan bir gazete olan Liberation, daha önce yaptığı "Alkol satışı kısıtlanıyor, Türkiye'yi İslamlaştırma projesi devam ediyor." haberinden sonra geçtiğimiz günlerde Fransa'daki genişletilmiş alkol yasağını haberleştirmesi alay konusu oldu.

Haberi okuyan Fransızlar "Paris de mi İslamlaşıyor?" diye sordu.

Fransızlar soruyor: Paris de mi İslamlaşıyor

Fransızlar soruyor: Paris de mi İslamlaşıyor

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