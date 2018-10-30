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Fransızlardan İstanbul Havalimanı'na övgü

CHP dünyanın en büyük havalimanının iptali için çalışırken, Fransızlar bu başarıdan dolayı Türkiye'yi tebrik etti.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 00:33..
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Fransızlardan İstanbul Havalimanı'na övgü

Türkiye'nin kurucu partisi olmalarına rağmen her projeye karşı çıkan CHP yine kolları sıvadı ve Danıştay'a gitti. İstanbul'da yapılacak 3. Havalimanı çalışmasının iptal edilmesini istedi.

CHP'nin tüm çabalarına rağmen yapılan ve adı İstanbul olan yeni havalimanı, dünyanın önde gelen markalarının beğenisini kazandı.

Fransızlardan İstanbul Havalimanı'na övgü

GERÇEKLERE FRANSIZ DEĞİLLER

Aéroport Marseille resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yapılan havalimanının dünyanın önde gelen kavşaklarından birisi haline geldiğini belirtti.

Dünyanın en büyük havalimanının olduğu da yapılan açıklamada belirtilirken, İstanbul Havalimanı için hazırlanan 'İstanbul Airport - We Are Ready' reklamı da paylaşıldı.

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