taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.843
USD
3,5363
EURO
4,1238
ALTIN
142,69
PETR
47,8200

Fransızların Macron'a duyduğu güven azaldı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'a duyulan güven rekor düşüş göstererek yüzde 54'e geriledi.

23.07.2017 - 18:40
  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa’da IFOP’un gerçekleştirdiği araştırma, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un popülaritesindeki hızlı düşüşü gözler önüne serdi.

GÜVENİLİRLİĞİ YÜZDE 10 DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı seçildiği Mayıs ayında halkın yüzde 62’sinin güven duyduğu, Haziran ayında yüzde 64’e çıktığı Cumhurbaşkanı Macron’un popülaritesi Temmuz ayında rekor düşüşle yüzde 54’e geriledi.

CHIRAC 20 PUAN KAYBETMİŞTİ

Araştırmadan çıkan sonuç, Cumhurbaşkanı Macron’u, 1995’de görev süresinin ilk 3 ayında popülaritesinde 20 puan düşüş yaşanan  Jacques Chirac’dan sonra ikinci sıraya yerleştirdi.

Fransızların Macron'a duyduğu güven azaldı

Diğer cumhurbaşkanları arasında ise  görev süresinin ilk 3 ayında Charles de Gaulle’e duyulan güven 61’den 56’ya  François Mitterrand’a duyulan güven  ise 54’den 49’a düşmüştü. Aynı şekilde bir önceki Cumhurbaşkanı François Hollande’a Mayıs ayında duyulan yüzde 61 güven oranı da 3 ay sonra yüzde 56’ya gerilemişti.

BİR TEK SARKOZY'YE DUYULAN GÜVEN ARTTI

Fransa tarihinde görev süresinin ilk 3 ayında kendisine duyulan güvenin arttığı tek cumhurbaşkanı ise Nicolas Sarkozy oldu. 2007’de Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda halkın yüzde 65’i Sarkozy’ye güven duyduğunu kaydetmişti. Bu oran aynı yılın Ağustos ayında ise yüzde 66’ya yükselmişti.

İlginizi Çekebilir
Cinsel ilişkide fantezi sonu oldu
İngiliz Katie Widdowson isimli genç, sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken taktığı kelepçeler yüzünden mikrop kaptı.
ABD'de kamyon kasasında 8 kişinin cesedi bulundu
Amerika'nın Teksas eyaletinin San Antonio kentinde bir market otoparkındaki aracın kasasında 8 kişinin cesedi bulundu.
Duterte: Amerika dandik bir yer
Filipinler Devlet Başkanı Duterte, ABD'ye gitmemeye yemin etti.
Donald Trump suçlanırsa Başkanlık yetkisini kullanacak
Rusya'nın seçimlere müdahalesi iddiaları üzerinden köşeye sıkıştırılmak istenen Trump, af yetkisini kendisi için kullanabilir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Büyükelçisi John Bass düğünde göbek attı

ABD Büyükelçisi John Bass düğünde göbek attı

64
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

100
Neymar Juventus savunmasını ipe dizdi - İZLE

Neymar Juventus savunmasını ipe dizdi - İZLE

12
Galatasaray erken seçime gidiyor

Galatasaray erken seçime gidiyor

89
Türkiye'nin S-400 alımı ABD'yi endişelendirdi

Türkiye'nin S-400 alımı ABD'yi endişelendirdi

188
Chloe Loughnan'dan samimi açıklamalar

Chloe Loughnan'dan samimi açıklamalar

55
Mimarlar Odası Sur'un yenilenmesini istemiyor

Mimarlar Odası Sur'un yenilenmesini istemiyor

183
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM