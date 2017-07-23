Fransızların Macron'a duyduğu güven azaldı

Fransa’da IFOP’un gerçekleştirdiği araştırma, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un popülaritesindeki hızlı düşüşü gözler önüne serdi.

GÜVENİLİRLİĞİ YÜZDE 10 DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı seçildiği Mayıs ayında halkın yüzde 62’sinin güven duyduğu, Haziran ayında yüzde 64’e çıktığı Cumhurbaşkanı Macron’un popülaritesi Temmuz ayında rekor düşüşle yüzde 54’e geriledi.

CHIRAC 20 PUAN KAYBETMİŞTİ

Araştırmadan çıkan sonuç, Cumhurbaşkanı Macron’u, 1995’de görev süresinin ilk 3 ayında popülaritesinde 20 puan düşüş yaşanan Jacques Chirac’dan sonra ikinci sıraya yerleştirdi.

Diğer cumhurbaşkanları arasında ise görev süresinin ilk 3 ayında Charles de Gaulle’e duyulan güven 61’den 56’ya François Mitterrand’a duyulan güven ise 54’den 49’a düşmüştü. Aynı şekilde bir önceki Cumhurbaşkanı François Hollande’a Mayıs ayında duyulan yüzde 61 güven oranı da 3 ay sonra yüzde 56’ya gerilemişti.

BİR TEK SARKOZY'YE DUYULAN GÜVEN ARTTI

Fransa tarihinde görev süresinin ilk 3 ayında kendisine duyulan güvenin arttığı tek cumhurbaşkanı ise Nicolas Sarkozy oldu. 2007’de Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda halkın yüzde 65’i Sarkozy’ye güven duyduğunu kaydetmişti. Bu oran aynı yılın Ağustos ayında ise yüzde 66’ya yükselmişti.