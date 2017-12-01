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Franz Kafka’nın Baba'ya Mektup kitabı raflarda

Franz Kafka’nın ‘Babaya Mektup’u Kafka Kitap’tan çıktı.

Haber Merkezi | 01.12.2017 - 12:52..
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Aslen Çekoslovakyalı Almanyalı yazar Franz Kafka, yazdığı eserlerle dünya edebiyatında önemli bir yere sahip. Dönüşüm, Dava, Amerika, Milene'ya Mektuplar gibi eserleri kaleme alan Kafka, henüz 40 yaşındayken vereme yakalanarak 1924'te hayata veda etti.

Yazarın Milena'ya Mektuplar kitabı, en iyi aşk mektupların başından gelmektedir. Bu mektuplara şimdi de "Baba'ya Mektup" kitabı eklendi. Geçtiğimiz günlerde kitap raflarında yerini alan eserde, Kafka ve babası arasında mektuplaşmalar yer alıyor. Edebiyat eleştirmeni  F.W. Duppe'ye göre, “Kafka’nın kendini anlatmaya giriştiği bu mektup, aynı zamanda edebiyatın en büyük itiraflarından biri.”

BABA OĞUL İLİŞKİSİ

Franz Kafka otuz altı yaşındayken, o zamana dek hep sorunlu bir ilişki yaşadığı babasına bir mektup yazdı. Bu mektubunda hem babasıyla olan ilişkisini tahlil etmek, hem bu baba-oğul etkileşiminin kendi kişiliğinin oluşumu üzerindeki etkilerini açık yüreklilikle anlatmak hem de belki bu vesileyle babasıyla bir tür uzlaşmaya varabilmek istiyordu.

20.YÜZYILIN EN ÖNEMLİ YAZARI

Kafka’nın ölümünden sonra yakılmasını istediği eserlerini ve kişisel belgelerini –bu vasiyete bir anlamda ihanet ederek– yayınlamaya karar veren arkadaşı Max Brod sayesinde günümüze ulaşan Babaya Mektup, 20. yüzyılın en büyük yazarlarından Franz Kafka’nın, kendi kişiliğinin oluşumunu büyük bir içgörüyle ele aldığı ve belki de onu Kafka yapan çocukluk ve gençlik tecrübelerini bizzat çözümleyerek bizlere eserlerinin ipuçlarını verdiği çok önemli bir belge.

Franz Kafka’nın Baba'ya Mektup kitabı raflarda

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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