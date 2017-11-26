Franz Kafka’nın ilk romanı: Amerika

Çek asıllı Almanyalı yazar, 1883 yılında Prag’da dünyaya geldi. Çağımızın en önemli yazarlarından biridir. Yapıtlarını edebiyat tarihinin belirli bir akımına dâhil etmek zordur. Taşralı Çek babayla, burjuva bir Alman Yahudisi annenin çocuğuydu. Prag Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi gördü. Dönüşüm, Şato, Dava, Milena’ya Mektuplar, önemli eserleri arasında yerini alır.

İNSANIN KENDİNE YABANCILAŞMASI

Kafka, öykü ve romanlarında çağımız insanın korkularını, yalnızlığını, kendine yabancılaşmasını ve çevresiyle iletişimsizliği ele alır. Ünlü yazar, 1924’te vereme yakalanarak 40 yaşında hayata veda etti. 1912 yılı ve sonrası yazar için verimli bir dönemdir. 1927 yılında yazdığı ve bitiremediği Amerika romanı bir diğer adıyla “Kayıp”ölümünden sonra yakın arkadaşı Max Brod yayımladı. Max Brod’da bütün eserlerini yakmasını ve yok etmesini vasiyet eden Kafka’nın bu vasiyeti arkadaşı tarafından yerine getirilmedi.

ÜZERİNDE EN FAZLA İNCELEME YAPILAN YAZAR

Arkadaşı bu müsveddeleri yok etseydi bugün Kafka’nın güzel eserlerinden ne yazık ki mahrum kalacaktık. Küçük yaşından itibaren edebiyata ve yazmaya meraklı olan yazar, ailesinin isteği ve baskısı üzerine hukuk okudu ama asıl yapmak istediği yazarlığa dönerek birebirinden kıymetli eserleri dünya edebiyatına kazandırdı. Hem Alman hem de dünya edebiyatı için fevkalade mühim bir kalem olan Kafka, 20 yüzyıl dünyasının başta gelen yazarlarındandır. Yapıtları üzerinde bugüne kadar en fazla inceleme ve araştırma yapılan nadir yazarlılardan biridir.

Kafka

GERÇEKLİK VE DÜŞ GÜCÜ

Kafka’nın edebiyat anlayışı sıra dışı, gerçeklik ve düş gücüyle iniltili bir şekilde ele almasıyla onu bir adım öne çıkartan özelliktir. Kafka, kitaplarında genelde absürt ve inanılması güç olayları konu edinerek gerçeküstücülük metaforunu sıklıkla kullanması sınırsız düş gücünden ileri gelmektedir. II. Dünya Savaşı’nın sancılı yıllarında yazmak için özel çaba sarf etti. Onun bir Yahudi olması hedefe konulması için yeterli bir sebepti. O dönemin önde gelen entelektüelleri üzerindeki baskılar gün geçtikçe büyüyor ve fikir adamları yaşamlarını sürdürmek için yeni mekânlar aramaya başlamışlardı.

Rossmann Amerika'da

GERÇEKÜSTÜCÜLÜK VE KAFKA

Franz Kafka’nın eserlerini okuyan kitapseverler bu havayı fazlasıyla solumuşlardır. Özellikle Dava romanında Josef K.’nın evine bir sabah polislerin gelmesi ve kendisi hakkında açılmış bir davanın olduğunu söylemeleri, beri yandan Josef K’nın suçsuz olması ve buna kimseyi inandıramaması onun kara yazgısıyla baş başa kalınışının acıklı bir fotoğrafıydı. Dönüşüm romanında ise Gregor Samsa’nın bir sabah yatağından dev bir böceğe dönüşerek uyanması Franz Kafka’nin edebi dehasından başka bir şeyle ifade edilemez. Bu da Kafka'nın gerçeküstü edebiyat anlayışının bir tezahürüdür.

AMERİKA

Franz Kafka, Amerika romanında hiç girmediği ve görmediği yerleri tamamıyla hayal gücünü kullanarak müthiş tasvirlerde bulunuyor. Romanın girişinde sizi şu cümle karşılar:

“Bir hizmetçi kız onu baştan çıkarıp, ondan çocuk peydahladığı için yoksul anne babası tarafından Amerika’ya yollanan on altı yaşındaki Karl Rossmann, hızını artık keşfetmiş olan gemiyle New Yor limanına girerken uzun seredir izlediği Özgürlük Heykeli’ni sanki ansızın güçlenen bir güneş ışığında gördü. Heykelin kılıcı tutan kolu sanki yeniden havaya kalkmış gibiydi ve bedeninin çevresinde özgür rüzgârlar esiyordu.

“Amma da yüksekmiş” dedi Karl içinden.

MACERELARLA DOLU BİR SERÜVEN

Karl Rossmann’ın Amerika yolculuğu tam anlamıyla bir maceradır. Orada hayata tutunmak için tek başına mücadele veren Rossmann, çeşitli işlerde çalışarak geçimini sağlamaya çalışır. Amerika’ya gitmeyen birisi dünya devi ülkeyi nasıl bu kadar güzel anlatabilir düşünemeden edemiyor insan. Yıllar önce Amerika’ya göç etmiş, burada iş adamı olmuş, oldukça yüksek paralar kazanan dayısının yanında kısa bir süre barınan Rossmann, dayısıyla anlaşmazlığı yüzünden yanından ayrılır.

Özgürlük Heykeli

Romanı okuduğumda şunu fark ettim: Yazar özgürlük Heykeli’ni betimlerken, heykelim elindeki meşaleyi bir demir çubuğa benzeterek, Amerika’nın sert ve acımasız bir yapısı olduğuna atıfta bulunuyor. Rossmann’ın tek başına kaldığı Amerika’da başına gelenleri konu edinen romanı okumanızı öneririm.

Kafka’nın nefis betimlememeleriyle Amerika’yı keşfeden okurlar için, bu roman fazlasıyla iyi bir seçim.

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