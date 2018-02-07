Franz Kafka’nın 'Şato' romanı yeni baskısıyla raflarda

Franz Kafka kitabın “içimizdeki donmuş denizin” buzunu kıracak balta olması gerektiğini vurgulamıştı…
Dünya edebiyatında pek az eser bu mottoya Praglı yazarın üç büyük romanından sonuncusu kadar yaklaşabilmiştir. Mesahacı K. bir gece bir köye gelir; köyde her şey gizemli bir gücün, şatonun, kontrolü altındadır.
K. oraya iş başvurusunda bulunur ama reddedilir. Bu reddin nedeni gibi tehditkâr şatonun gerçek yapısı da anlaşılamaz. K. kendini kabul ettirmek amacıyla umutsuz görünen bir savaşım vermeye başlar.
Yazar: Franz Kafka
Yayınevi: Bilgi Yayınevi
Çeviren: Leyla Uslu
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 470
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