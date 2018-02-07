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Franz Kafka’nın 'Şato' romanı yeni baskısıyla raflarda

Ünlü yazar Franz Kafka'nın çok okunan romanı 'Şato', Bilgi Yayınevi tarafından yeni baskısı yapıldı.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 12:03..
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Franz Kafka kitabın “içimizdeki donmuş denizin” buzunu kıracak balta olması gerektiğini vurgulamıştı…

Dünya edebiyatında pek az eser bu mottoya Praglı yazarın üç büyük romanından sonuncusu kadar yaklaşabilmiştir. Mesahacı K. bir gece bir köye gelir; köyde her şey gizemli bir gücün, şatonun, kontrolü altındadır.

Franz Kafka’nın 'Şato' romanı yeni baskısıyla raflarda

K. oraya iş başvurusunda bulunur ama reddedilir. Bu reddin nedeni gibi tehditkâr şatonun gerçek yapısı da anlaşılamaz. K. kendini kabul ettirmek amacıyla umutsuz görünen bir savaşım vermeye başlar.

Yazar: Franz Kafka

Yayınevi: Bilgi Yayınevi

Çeviren: Leyla Uslu

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 470

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

bilgiyayinevi.com.tr

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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