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Frederic Bau Müslüman olup Kenan adını aldı

Tatil için Bodrum'a gelen İtalyan asıllı Fransa vatandaşı 47 yaşındaki Frederic Bau, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

27.07.2017 - 14:43
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Fransa'daki bir ilaç firmasında şef olarak çalışan ve eşinden daha önce boşandığı belirtilen 2 çocuk babası Frederic Bau, 5 yıldır birlikte olduğu kadın arkadaşı Gürhan Keskin ile Bodrum'a tatile geldi.

2 hafta boyunca Bodrum'da tatil yapan Bau, ülkesine dönmeden önce Hıristiyan olan dinini değiştirip Müslüman olmak için Bodrum İlçe Müftülüğü'ne başvurdu.

İHTİDA TÖRENİ YAPILDI

Bau için bugün Müftülük'te ihtida töreni yapıldı. Bodrum İlçe Müftüsü Ali Ünal eşliğinde Kelime-i Şehadet getiren Bau, Müslüman oldu. Müftü Ünal, İslamiyet hakkında bilgiler verip, bazı önerilerde bulunduğu Bau'ya daha sonra ihtida belgesini verip, İngilizce mealli Kuran-ı Kerim hediye etti.

Frederic Bau Müslüman olup Kenan adını aldı

"İÇ SESİM BENİ YÖNLENDİRDİ"

Çocukluğundan beri İslam dinine ilgi duyduğunu belirten Bau, "Merakımı gidermek için araştırma yapıyordum. Kız arkadaşım Gürhan Keskin ile tanıştıktan sonra bu dine ilgim daha da arttı. İç sesim beni yönlendirdi ve Müslüman oldum. Ülkeme döndükten sonra da İslamiyet ile ilgili bilgileri öğrenmeye devam edeceğim. Emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleşmeyi ve kabrimin de burada olmasını istiyorum." dedi.

Frederic Bau Müslüman olup Kenan adını aldı

Frederic Bau Müslüman olup Kenan adını aldı

Frederic Bau Müslüman olup Kenan adını aldı

Frederic Bau Müslüman olup Kenan adını aldı

Frederic Bau Müslüman olup Kenan adını aldı

Frederic Bau Müslüman olup Kenan adını aldı

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