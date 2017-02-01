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Freedom House 'Dünyada Özgürlükler Raporu'nu açıkladı

Washington merkezli Özgürlük Evi (Freedom House), Dünyada Özgürlükler Raporu'nu açıkladı.

01.02.2017 - 09:49
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freedomhouse

Freedom House, Dünyada Özgürlükler Raporu'nu açıkladı. Toplam 195 ülkede özgürlüğün irdelendiği, 'Popülistler ve Otokratlar: Küresel Demokrasiye Çifte Tehdit' başlıklı raporunu açıkladı. Türkiye 2016'da özgürlüklerin en çok gerilediği ülkeler arasında, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

TÜRKİYE'NİN PUANI 38

Özgürlük Evi'nin raporunda, 87 ülke 'özgür', aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 59 ülke 'kısmen özgür', 49 ülke de 'özgür değil' ölçeklerinde yer aldı. En özgür ülkenin 100 puanla ölçüldüğü değerlendirmede, 2016 yılı için Türkiye'nin puanı 38 olarak belirtildi.

Özgürlük Evi, Türkiye Anayasası'na göre yürütme yetkisinin Başbakan'da olması gerektiğini ancak Cumhurbaşkanı'nın yürütmeyi etkin olarak biçimlendirdiğini, Türkiye'deki yönetimin özellikle son 5 yılda siyasi haklar ve özgürlükleri törpülediğini savundu.


Freedom House 'Dünyada Özgürlükler Raporu'nu açıkladı


Freedom House 'Dünyada Özgürlükler Raporu'nu açıkladı

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