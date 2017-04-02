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Fren yağından zehirlenen kedi, votkayla hayata döndü

İngiltere'nin başkenti Londra'da fren hidrolik yağıyla zehirlenen bir kedi votkayla kurtarıldı.

02.04.2017 - 13:41
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kedi

Londra'da yaşayan Teresa Correira Maria, Princess adlı yedi yaşındaki kedisinin bahçede devirilmiş bir şişeden tüylerine bulaşan fren hidrolik yağını yalayınca zehirlendi.

VOTKA İÇİRDİLER, KEDİ HAYATA DÖNDÜ

Baygın halde hayvan hastanesine götürülen kediyi kurtarmak için bir görevli yakındaki bakkala giderek bir şişe votka aldı. Normalde hayvanlar için son derece tehlikeli olan alkollü içkilerin, zehirlenmeden hemen sonra kullanılması halinde etilen glikole karşı panzehir etkisi yaptığı belirtiliyor.

"HAYVANLARA ASLA ALKOL VERİLMEMELİ AMA SON ÇAREMİZDİ"

Princess, 24 saat yoğun bakımda kaldıktan sonra kendine geldi. Veteriner Heather Loh, "Hayvanlara asla alkol verilmemeli. Ancak Princess'i kurtarmak için bu son çaremizdi" dedi.

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