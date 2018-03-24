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Fren yerine gaza basan kadın sürücü binaya çarptı

Beşiktaş’ta yanlışlıkla gaz yerine frene basan kadın sürücü önce 5 katlı binanın doğal gaz kutusuna daha sonra da aynı binanın giriş katına çarptı.

İHA | 24.03.2018 - 09:45..
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Beşiktaş Abbasağa Sokak’ta meydana gelen kazada, otomobili ile sokağa giren D.A, fren yerine gaza basınca 5 katlı binanın doğal gaz kutusuna çarptı.

Fren yerine gaza basan kadın sürücü binaya çarptı

Çarpma sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, aynı binanın giriş katına çarparak durabildi. Çarpma sonucunda kadın sürücü araçta sıkışırken, aracın sağ tarafında oturan annesi de kolundan hafif yaralandı.

YARDIMA VATANDAŞLAR KOŞTU

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri anneyi hastaneye kaldırırken, kaza nedeniyle şoka giren sürücü vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

Fren yerine gaza basan kadın sürücü binaya çarptı

Olay yerine çağrılan doğal gaz ekipleri kutuda yaşanacak herhangi bir olumsuzluğa karşı kutuyu kontrol etti ancak olumsuz bir duruma rastlamadı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, araç çekici yardımıyla olay yerinde kaldırıldı.

Fren yerine gaza basan kadın sürücü binaya çarptı

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