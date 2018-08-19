Rusya'da gaza basan sürücü az kalsın durakta otobüs bekleyen yolcuların ölümüne neden oluyordu.
FREN YERİNE GAZA BASTI
Kırmızı araçtaki sürücü fren yerine gaza basınca otobüs durağına girdi. Kaza sonrası aracın altında kalan bir kişi kurtarılırken, yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Fren yerine gaza basan sürücü durağa daldı ViDEO
TERÖR GİBİ KAZA
Son zamanlarda meydana gelen terör saldırılarını andıran bu kaza, şans eseri kimsenin ölümüne neden olmadı.
Rusya'da taksi taraftarları ezdi ViDEO ARŞİV
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası sırasında Moskova'da bir taksi kaldırımda yayaların arasına dalmıştı. Olay sonrası 8 kişi yaralanmış ve Kırgız sürücü de yakalanmıştı.