taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0192
Euro
6.9067
Altın
1184.93
Borsa
88734.76

Fren yerine gaza basan sürücü durağa daldı

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde fren yerine gaza basan sürücü birçok kişinin yaralanmasına neden oldu. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumu iyi.

Haber Merkezi | 19.08.2018 - 10:19..
  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya'da gaza basan sürücü az kalsın durakta otobüs bekleyen yolcuların ölümüne neden oluyordu.

FREN YERİNE GAZA BASTI

Kırmızı araçtaki sürücü fren yerine gaza basınca otobüs durağına girdi. Kaza sonrası aracın altında kalan bir kişi kurtarılırken, yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Fren yerine gaza basan sürücü durağa daldı ViDEO

Fren yerine gaza basan sürücü durağa daldı

TERÖR GİBİ KAZA

Son zamanlarda meydana gelen terör saldırılarını andıran bu kaza, şans eseri kimsenin ölümüne neden olmadı.

Rusya'da taksi taraftarları ezdi ViDEO ARŞİV

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası sırasında Moskova'da bir taksi kaldırımda yayaların arasına dalmıştı. Olay sonrası 8 kişi yaralanmış ve Kırgız sürücü de yakalanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Taksim'de kadınların kavgası: Kafasında şişe kırdı

Taksim'de kadınların kavgası: Kafasında şişe kırdı

60
Cocu: Giuliano takımdan ayrıldı

Cocu: Giuliano takımdan ayrıldı

53
Kılıçdaroğlu: 13 maddeyi belirlememden Erdoğan rahatsız oldu

Kılıçdaroğlu: 13 maddeyi belirlememden Erdoğan rahatsız oldu

285
FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'ın iftira tuzağı

FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'ın iftira tuzağı

70
Barcelona La Liga'ya galibiyetle başladı

Barcelona La Liga'ya galibiyetle başladı

8
Acılı anne, kazada ölen oğlunu uyandırmaya çalıştı

Acılı anne, kazada ölen oğlunu uyandırmaya çalıştı

41
Trump: Suriye'de yaptığımız saçma sapan yardımı bıraktık

Trump: Suriye'de yaptığımız saçma sapan yardımı bıraktık

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM