Rusya'da gaza basan sürücü az kalsın durakta otobüs bekleyen yolcuların ölümüne neden oluyordu.

FREN YERİNE GAZA BASTI

Kırmızı araçtaki sürücü fren yerine gaza basınca otobüs durağına girdi. Kaza sonrası aracın altında kalan bir kişi kurtarılırken, yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Fren yerine gaza basan sürücü durağa daldı ViDEO

TERÖR GİBİ KAZA

Son zamanlarda meydana gelen terör saldırılarını andıran bu kaza, şans eseri kimsenin ölümüne neden olmadı.

Rusya'da taksi taraftarları ezdi ViDEO ARŞİV

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası sırasında Moskova'da bir taksi kaldırımda yayaların arasına dalmıştı. Olay sonrası 8 kişi yaralanmış ve Kırgız sürücü de yakalanmıştı.