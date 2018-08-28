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Fren yerine gaza basınca aşağı uçtu

İstanbul Maltepe'de otomobili park etmek isteyen Sönmez Duran, fren yerine gaza basınca kaza meydana geldi.

DHA | 28.08.2018 - 07:43..
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Fındıklı Mahallesi Işık sokakta oturan Sönmez Duman, yakınlarının da  içinde bulunduğu 34 NR 7597 plakalı otomobili evin girişinde bulunan otoparka park etmek istedi. Aile üyelerinden bazıları araçtan inerken Duman ve 1.5 yaşındaki torunu otomobilde kaldı.

Fren yerine gaza basınca aşağı uçtu

FREN YERİNE GAZA BASTI

Yakınlarının inmesinin ardından Duman aracı park etmek için iki bina arasındaki alana doğru hareket etti. Ancak bir anda fren yerine gaza basınca olanlar oldu. Sönmez Duman'a ait otomobil bir anda ön tarafta bulunan ve kardeşi Şinasi Duman'a ait olan 34 NN 3843 plkalı otomoile çarptı.

3 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle iki otomobil büyük bir gürültüyle 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. 4 binanın arasında gerçekleşen kazanın ardından bina sakinleri büyük bir panikle sokağa çıktı. İki otomobilin 3 metrelik istinat duvarından düştüğü görenler, hemen aracın içerisinde bulunan Sönmez Duman ve 1,5 yaşındaki torununu araçtan çıkardı.

Fren yerine gaza basınca aşağı uçtu

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Mahalle sakinlerinin çabalarıyla otomobilden çıkarılan ve başından hafif yaralanan Sönmez Duman ve torunu hemen hastaneye kaldırıldı. Duman'ın başından hafif yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken 1.5 yaşındaki torunu ise şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Kazanın akşam saatlerinde olması ve otomobilde bulunanların araçtan inmesi büyük bir faciayı önledi. Öğle saatlerinde ise çocukların ve bina sakinlerin otomobillerin düştüğü alanda oturdukları öğrenildi.

Fren yerine gaza basınca aşağı uçtu

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYDUK"

Kaza anında evinde oturan Fatih Aşar, yaşananları anlattı. Aşar, "Önce büyük bir gürüldü duyduk, sanki bomba patlamış gibi. İlk önce bir baktım önce beyaz araç düştü alttaki, alttaki düşünce ben emen aşağı indim. 1,5 yaşındaki çocuk vardı. Birde 50-55 yaşlarında biri vardı. ilk önce çocuğu çıkardık araçtan. Sonra adamı çıkardık. Adamın kaşı falan patlamıştı. Ama damın durumu iyiydi. Herhalde frene basarken gaza bastı yanlışlıkla, sonra düştü böyle" dedi.

ARAÇLAR ÇEKİCİ İLE ÇIKARILDI

İstinat duvarından 3 metre yüksekten düşen iki otomobil olay yerin çağrılan çekiciler olay yerinden çıkarıldı. Araçlar çıkarılırken, bina sakinlerinin cep telefonlarıyla yaşananları çekmesi dikkat çekti.

Fren yerine gaza basınca aşağı uçtu



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