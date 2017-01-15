Kaza, merkez Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. 11 AK 274 plakalı otomobil sürücüsü Serkan Yıldırım otomobilini bulvar üzerinden bir fast food ürünleri satan bir dükkanın önüne park etti.

FREN YERİNE GAZA BASTI

Bu esnada 34 EK 1132 plakalı otomobilin sürücüsü Gül D., park halindeki otomobilin önüne geri geri gelerek yanaştığı esnada fren yerine gaza basınca 11 AK 274 plakalı otomobil çarparak fast food ürünleri satan dükkanın ön camından içeri girdi.

Fren yerine gaza basınca dükkana girdi VİDEO

Kazanın sabah saatlerinde yaşanması ve pazar günü olması sebebiyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, dükkanda büyük ölçüde zarar meydana geldi.

Otomobil sürücüsü Serkan Yıldırım, “Ben park halindeydim. Çocukları servise bindirecektim. O arada diğer otomobil sürücüsü bayanda çocuğunu bırakacakken geri vitese taktı. Fren yerine gaza basınca olanla oldu tabii ki” dedi.