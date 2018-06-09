Antalya'nın Aksu İlçesi Kurşunlu Mahallesi’nde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesine ait olan Antalya Kent Mezarlığı içerisinde meydana gelen olayda 07 CPJ 04 plakalı aracın sürücüsü arabası ile mezarlıkta bulunan bir yakınını ziyarete geldi.

5 MEZARLIK ZARAR GÖRDÜ

Ziyaret öncesi arabası ile mezarlık içerisinde bulunan mezarları gezen sürücü, bir ara arabası ile geri manevra yapmak istedi. Geri manevra yaparken yanlışlıkla fren yerine gaza basınca, mezarların üzerine çıktı. Talihsiz kazada 5 mezar zarar gördü.

BAYRAM ÖNCESİ ONARILACAK

Aracın mezarlar üzerine çıkması ise ilginç görüntüler oluşturdu. Araç sürücüsü hakkında ise mezarlık görevlileri tarafından mezarların zarar gördüğü gerekçesi ile tutanak tutuldu. Önümüzdeki hafta bayram dolayısı ile mezarlığa gelen mezar yakınlarının şok yaşamaması için mezarların yaptırılacağı öğrenildi. Şoför şaşkınlığının ardından çekici ile aracını olduğu yerden kaldırdı.