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Fren yerine gaza bastı merdivenlere daldı

Bahçelievler’de fren yerine gaz pedalına basan kadın sürücü, yol üzerindeki bir dükkanın merdivenlerine çarptı.

İHA | 08.01.2018 - 09:18..
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kaza

Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Eski Edirne yolu üzerinde meydana gelen olayda, bir kadın sürücü yol üzerinde durmak istediği dükkanın önüne geldiğinde fren ile gaz pedalının yerini karıştırdı.

Fren yerine gaza basan kadın, cadde üzerindeki kaldırımları aşıp iç dekorasyon dükkanının merdivenlerine daldı.

KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Dükkan girişlerinin yüksek olması ve kaza anında kaldırımdan geçen kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken kaza nedeniyle araçta ve dükkanın merdivenlerinde hasar meydana geldi.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve çekici ekibi, gerekli çalışmaları yaptıktan sonra dükkanın merdivenlerine çıkan aracı olay yerinden kaldırarak götürdü.

Dükkanın merdivenlerinden kaldırılırken sürücünün olmadığı görülürken çevredeki vatandaşlar kadın sürücünün okuldan çocuğunu almaya gittiğini iddia etti.

"FREN YERİNE GAZA BASTI"

Kadın sürücünün fren ile gaz pedalını karıştırdığını belirten dükkan sahibi Kadir Güneş, “Ben burada duruyordum, telefonla konuşuyordum. Kadın sürücü yoldan direk buraya gelerek fren yerine gaza bastı. Kaldırımlara vurarak merdivenlerden yukarı çıktı. O sırada kaldırımdan geçen kimsenin olmaması olası bir can kaybının yaşanmasını engelledi.” dedi.

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