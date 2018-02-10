Freni boşalan işçi servisi eve çarptı: 17 yaralı

Bartın ve Kurucaşile arasındaki yolun Kanatlı köyü mevkiinde öğle saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Kurucaşile'de yol inşaatında çalışan işçileri taşıyan İsmail Becer yönetimindeki minibüs, rampadan indiği sırada freni boşaldı.

17 KİŞİ YARALANDI

Kontrolden çıkıp, yol kenarında bulunan Yılmaz Küheylan'a ait 2 katlı evin duvarına çarparak durabilen minibüsteki sürücü birlikte ile 16 işçi yaralandı. Olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve 112 Acil ekipleri minibüsün içinden yaralıları çıkardı.

Vücudunda kırıklar oluşan İhsan Demir'in (30) üşümemesi için arkadaşları ve AFAD görevlileri, montlarını çıkararak, yaralının üzerine serdi. Yaralının serumunu da tutan işçiler, arkadaşlarının başından ayrılmadı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Kazada yaralanan İsmail Becer, İhsan Demir, Emrullah Matur, Onur Güler, Osman Güler, İdris İşler, Hasan Toksun, Ercan Matur, Deniz Matur, Ertuğrul Gürer, Tugay Matur, Turgut Matur, Uğur Matur, Önal Matur, Ali Gürer, Lokman Gürer ve Yusuf Matur kaldırıldıkları Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.