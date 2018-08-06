Freni boşalan kamyon 4 aracı kağıt gibi ezdi: 1 ölü, 4 yaralı

Sabah saatlerinde, İpekyolu Mahallesi'ndeki Balıklıgöl Devlet Hastanesi yakınlarında, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen kum yüklü kamyonun, iddiaya göre, freni boşaldı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı yönden gelen 63 BC 543 plakalı kamyonet ile 48 V 1356, 34 PDE 87 ve 34 PR 284 plakalı otomobillere çarptıktan sonra bir süre yolda sürüklenip, yan yattı.

SIKIŞANLARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Çevredekiler, ekipler gelene kadar araçlarda sıkışanları çıkarmak için seferber oldu. Araçlarında sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kurtarıldı.

4 KİŞİ YARALANDI, 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazada ağır yaralanıp, hastaneye kaldırılan Sabri Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sabri Yıldız'ın, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın amcası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.