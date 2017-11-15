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Freni boşalan kamyon, apartmanın bahçesine girdi

Şanlıurfa'da, freni boşalarak bir apartmanın bahçesine giren kamyon çekiciyle çıkarıldı.

15.11.2017 - 12:04
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Şanlıurfa'da sabah saatlerinde, Mustafa Hakkı Ç. yönetimindeki kamyonun iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon, kaldırıma çarpıp yol kenarındaki demir korkulukları aşıp apartmanın bahçesine girdi.

Freni boşalan kamyon, apartmanın bahçesine girdi

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kazada, apartman sakinleri gürültü üzerine korkuya kapılarak kendilerini dışarı attı. Kazaya şahit olan vatandaşlar, apartman girişinde kimsenin zarar görmemesine şükrettiklerini belirtirken, bazı vatandaşlar da kaza sırasında çıkan gürültüden çok korktuklarını söyledi.

Bahçeye devrilen kamyon olay yerine çağırılan çekiciyle bulunduğu yerden çıkartıldı. Kaza nedeniyle ev ve kamyonda hasar oluştu.

Freni boşalan kamyon, apartmanın bahçesine girdi

Freni boşalan kamyon, apartmanın bahçesine girdi

Freni boşalan kamyon, apartmanın bahçesine girdi

Freni boşalan kamyon, apartmanın bahçesine girdi

Freni boşalan kamyon, apartmanın bahçesine girdi

Freni boşalan kamyon, apartmanın bahçesine girdi

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