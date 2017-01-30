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Freni boşalan kamyon evin bahçesine girdi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyon bir evin bahçesine duvarı yıkarak girdi

30.01.2017 - 11:01
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Çanakkale'de meydana gelen olayda Ramazan Kocabaş, 17 TF 811 plakalı kamyonunu, Yeni Pazaryeri karşısına park ederek evine gitti.

Bir süre sonra freni boşalan kamyon hareket etti. Bulunduğu rampadan aşağıya doğru hızlanmaya başlayan kamyon, yolun karşısında bulunan evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Freni boşalan kamyon evin bahçesine girdi

ÖLEN VE YARALANAN YOK

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyon duvarı yıkıp girdiği bahçeden 2 saat süren çalışmanın ardından çekici yardımıyla çıkarılabildi. Ev sahibi Güler Günen, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Freni boşalan kamyon evin bahçesine girdi

"NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM"

Günen, "Evde yaşlı annem var. Hava soğuk olduğu için odun almak için bahçeye çıktım. Odun kovasını doldurup bir kenara koydum. Bahçede bulunan soğan ve sarımsakları çapaladım. Hava bir hayli soğuk olduğu için çapalama işini yarıda kesip eve döndüm. Kapıdan içeri girdiğim anda bir gürültü koptu. Ev sallanmaya başlayınca deprem oluyor sandım. Kapıyı açıp dışarı çıkmak istediğimde ne göreyim? Kapının önünde kocaman bir kamyon. Neye uğradığımı şaşırdım. Verilmiş sadakam varmış. Beş, on saniye geç kalsam kamyonun altında can verecektim." dedi.

Freni boşalan kamyon evin bahçesine girdi

Freni boşalan kamyon evin bahçesine girdi

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