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Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Pamukkale'de, bir kamyon freni boşalıp geri kayınca sokağı birbirine kattı.

24.07.2017 - 15:32
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Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde, park halindeyken freni boşalan ve geri kayan kamyon park halindeki 5 otomobile çarptıktan sonra, kot farkı nedeniyle yolun altında kalan bahçenin istinat duvarına asılı kaldı.

Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Bağbaşı Mahallesi'ndeki Umut İnşaat Sitesi önünde, yokuşta park halindeki Ahmet Çaybaş'a ait kamyon, bugün saat 09.00 sıralarında frenin boşalması sonucu geri kayıp, ortalığı birbirine kattı. Park halindeki dört otomobile çarpan kamyon, bir otomobili de sürükleyerek, kot farkı nedeniyle yolun altında kalan bahçedeki ağaçların üzerine devirdi. Kamyon bahçenin istinat duvarında asılı kalarak durabildi.

Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

CAN KAYBI OLMADI

Olay anında çevrede kimsenin bulunmaması olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Polis, kamyon şoförü Çaybaş'ı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

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