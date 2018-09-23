Freni boşalan kamyon park halindeki 16 araca çarptı

1 Aranan FETÖ’cü 3 bin dolar verdiği doktorla yakalandı Gaziantep'te FETÖ'ye üye olmaktan aranan şüpheli buluştuğu doktora 3 bin dolar verirken yakalandı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

2 Anthony Joshua yine nakavtla kazandı Anthony Joshua, Rus rakibi Povetkin'i 7. raundda nakavt ederek WBA-WBO-IBF ve IBO dünya şampiyonluk kemerlerini korudu.

3 10 yılda 100 bin böcek toplayıp müze yaptılar Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri 10 yıldır böcek topluyor.

4 İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle köprü neredeyse görünmez oldu.

5 Apple İOS 12 ile kullanıcılarını takip ediyor Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 12’de yaptığı son güncellemeye, kullanıcıların iPhone ve şirketin diğer cihazlarının kullanımına dayalı bir “güven derecelendirme” unsurunu gizlice eklediği öğrenildi

6 Apple İOS 12 ile kullanıcılarını takip ediyor Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 12’de yaptığı son güncellemeye, kullanıcıların iPhone ve şirketin diğer cihazlarının kullanımına dayalı bir “güven derecelendirme” unsurunu gizlice eklediği öğrenildi