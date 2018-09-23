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Freni boşalan kamyon park halindeki 16 araca çarptı

Çorum'da freni boşalan hafriyat yüklü kamyon etrafındaki araçlara çarptıktan sonra hastaneye 30 metre kala durabildi.

DHA | 23.09.2018 - 09:03..
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Kaza, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 5'inci sokakta meydana geldi. İnşaattan yüklediği hafriyatı taşıyan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonun freni boşaldı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Kontrolden çıkan kamyon, sokak üzerinde park halindeki 16 otomobile çarptı. Özel bir hastaneye 30 metre kala durabilen kamyonun şoförü, kaza sonrası kaçtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Freni boşalan kamyon park halindeki 16 araca çarptı

Freni boşalan kamyon park halindeki 16 araca çarptı

Freni boşalan kamyon park halindeki 16 araca çarptı

Freni boşalan kamyon park halindeki 16 araca çarptı

Freni boşalan kamyon park halindeki 16 araca çarptı

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