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Freni boşalan otomobil yatak odasına daldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde el freni boşalan otomobil bir evin yatak odasına girdi. Evde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.

İHA | 17.03.2018 - 09:16..
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Gebze’de akşam saatlerinde, Süleyman Aydın’a ait sokak park halinde olan otomobil el freninin boşalması sonucu yokuş aşağı ilerlemeye başladı.

Hızla ilerleyen otomobil yolun sonundaki Abbas Akıllı’ya ait tek katlı bir evin yatak odasına girerek durabildi. Bu esnada büyük bir gürültü duyan komşular durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza ile ilgili hasar tespit tutanağı tuttu.

Freni boşalan otomobil yatak odasına daldı

EVE DÖNÜNCE ŞOKE OLDULAR

Meydana gelen kazada evde ve otomobilde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Olayı duyan ev sakinleri eve döndüğünde şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ARAÇ ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Kazaya karışan araç çekici yardımı ile girdiği yatak odasından kaldırırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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