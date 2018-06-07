Freni boşalınca otobüs ve motosikleti sürükledi: 4 yaralı

Gaziantep Ocaklar Mahallesi Hasip Dürri Caddesi'nde Osman Yırtıcı yönetimindeki midibüsün rampa inerken freni boşaldı. Hızla ilerleyen midibüs kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Kadir Göçer'in otomobiline çarptı. Otomobile çarparak da duramayan midibüs ardından, ismi öğrenilemeyen kadın sürücü ile çocuk yolcunun bulunduğu motosikleti de altına aldı.

HIZINI ALAMADI

Otomobil ve motosikleti beraberinde sürükleyen midibüs, kavşaktaki trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklenen motosiklet alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sağlık ekipleri yaralanan araç sürücüleri ve motosikletteki çocuğu ambulansla hastaneye sevk etti.

Acil servislerde ilk müdahaleleri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olay yerine gelen itfaiye ekibi de alev alan motosikleti kısa sürede söndürdü.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten verildi. Ulaşım, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.