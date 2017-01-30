taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
85.750
USD
3,8236
EURO
4,0678
ALTIN
146,33
PETR
55,4800

Freni patlayan hafriyat kamyonu 12 aracı biçti

Kocaeli'nde bir kamyonun 12 araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü.

30.01.2017 - 15:15
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kaza, Gebze E5 karayolu Beylikbağı mevkii, İstanbul istikametinde meydana geldi.

İstanbul istikametine giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 41 L 9269 plakalı hafriyat kamyonu, freni patlayınca kontrolden çıktı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 10'DAN FAZLA YARALI

Kontrolden çıkarak hızla ilerleyen kamyon önünde seyir halinde olan 12 araca çarparak metrelerce sürükledi. Kamyonun altında kalan ve birbirine çarpan araçların hurdaya döndüğü kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 10’dan fazla kişi de yaralandı.

Freni patlayan hafriyat kamyonu 12 aracı biçti

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Yardım ambulansı ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar 112 ekiplerine teslim edildi. ilk müdahalesi olay yerine yapılan yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, kazada 41 UE 533 plakalı aracın sürücüsü Fatih Can’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Freni patlayan hafriyat kamyonu 12 aracı biçti

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, yaralıların bazılarının kendi imkanlarıyla hastanelere gittiği kazada kesin yaralı sayısı belirleme çalışmaları sürüyor.

Freni patlayan hafriyat kamyonu 12 aracı biçti

Freni patlayan hafriyat kamyonu 12 aracı biçti

Freni patlayan hafriyat kamyonu 12 aracı biçti

Hafriyat kamyonu yine can aldı

Freni patlayan hafriyat kamyonu 12 aracı biçti

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hülya Avşar'ın transparan cesareti

Hülya Avşar'ın transparan cesareti

265
Caner Erkin açıklamalarının arkasında duruyor

Caner Erkin açıklamalarının arkasında duruyor

53
Beşiktaş'ın Mehmet Ekici kararı

Beşiktaş'ın Mehmet Ekici kararı

33
Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin ailesini ziyaret etti

Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin ailesini ziyaret etti

64
Yunan basınında ’Kardak’ paniği

Yunan basınında ’Kardak’ paniği

139
Kanada'da camiye silahlı saldırı düzenlendi

Kanada'da camiye silahlı saldırı düzenlendi

120
Fransa'da Sosyalistlerin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Fransa'da Sosyalistlerin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM