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Freni patlayan kamyon evin bahçesine girdi

Gaziantep’te freni patlayan kamyon yol kenarında duran bir araca çarptıktan sonra bir evin bahçesine girerek durdu. Olayda kamyonun çarptığı araçtaki 2 kişi yaralandı.

İHA | 15.08.2018 - 21:14..
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Yeditepe Mahallesi 120 No’lu Sokak’ta rampa aşağıya seyir halinde bulunan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 27 E 85125 plakalı kamyonun freni patladı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Hızla seyir eden kamyonun sürücüsü aracı durduramayacağını fark edince kamyonu duran araçların bulunduğu yere sürdü. Araçları biçen kamyon, bir evin bahçesine girerek durabildi. Kamyonun çarptığı ve ters dönen otomobilde sıkışan 2 kişi, vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay sırasında yolda fazla araç bulunması ve 4 katlı binanın bahçesinde kimsenin bulunmaması nedeniyle faciayı önledi. Kamyon sürücüsünün ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili bölgeye sevk edilen polis ekipleri kaza yerinde inceleme gerçekleştirdi.

Freni patlayan kamyon evin bahçesine girdi

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