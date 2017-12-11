İstanbul Kağıthane’de freni tutmayan bir otomobilin çiğ köfteci dükkanına girdiği anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.

Kağıthane, Talatpaşa mahallesinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 11.00 sıralarında vatandaş aracını park ederek el frenini çekti. Araçtan ineceği sırada otomobilin ilerlediğini gören vatandaş aracını durdurmaya çalıştı. Ancak vatandaşın çabalarının yetersiz kalmasıyla, otomobil kaymaya başladı.

Freni tutmayan otomobil çiğ köfteci dükkanına girdi- VİDEO

SÜRÜCÜ PANİKLE KENDİNİ DIŞARI ATTI

Yaşadığı panik üzerine sürücü, otomobilden kendini aşağı attı. Otomobil ise yaklaşık 200 metre şoförsüz ilerleyerek cadde üzerinde bulunan bir çiğ köfte dükkanına girerek durabildi. Otomobilin girdiği dükkanda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri kimse yaralanmadı.