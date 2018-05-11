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Frida'nın aşkı rekorunu kırdı

Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun kendisi gibi ressam olan eşi Diego Rivera'nın "Rakipler" adlı tablosu rekor fiyata satıldı.

Haber Merkezi | 11.05.2018 - 15:32..
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Ünlü ressam Frida Kahlo'nun ressam eşi Diego Rivera'nın bir tablosu New York'taki Christie müzayede evinde açık arttırmaya çıktı.

9 MİLYON 760 BİN DOLAR DEĞER

Rivera'nın "Rakipler" isimli eseri, açık artırmaya telefonla katılan ve adını açıklamayan bir kimseye 9 milyon 760 bin dolara satıldı.

Frida'nın aşkı rekorunu kırdı

EŞİNİN REKORUNU ALDI

Bu meblağ, Latin Amerikalı sanatçılar arasında kazanılan en büyük miktar olarak tarihe geçti. Söz konusu rekor daha önce, oldukça çalkantılı aşk yaşadığı eşi Frida Kahlo'da idi.

ROCKEFELLERLARIN TABLOSUYDU

"Rakipler" tablosu David Rockefeller'ın annesi Abby Rockefeller tarafından özel olarak sipariş edilip özel koleksiyona konulmuştu, Rockefeller 1941'de ise tabloyu oğlu David ve eşi Peggy'e vermişti.

Frida'nın aşkı rekorunu kırdı

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