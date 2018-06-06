Frig Vadisi'nde turizm atağı

Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir ve Kütahya illerinde geniş bir alanı kapsayan Frig Vadisi', çevre ve peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra ATV, kano, fayton ve Kral Midas Kayığı gibi aktivitelerle doğa ve spor turizminin tercih edilen bölgeler arasında yer alacak.

ROMA VE BİZANS'TAN KALINTILAR

Tarihi ve kültürel değerlerle birlikte önemli doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgede, tarihi kaya anıtları ve yerleşimlerinin yanı sıra Roma ve Bizans dönemine ait mezar odaları ile kiliseler bulunuyor.

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği vadide, daha fazla ziyaretçi sayısına ulaşmak ve misafirlerin bölgede daha uzun süre kalmasını sağlamak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

1 MİLTON LİRALIK YATIRIM

İhsaniye Kaymakam Vekili Ömer Faruk Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanlığının, Frig Vadisi'ni tabiat parkı ilan etmesinden itibaren turizm geliştirme projesi kapsamında, bölgeye 1 milyon lira civarında yatırım yapıldığını söyledi.





''3 BİN YILLIK EMANET''

Vadideki tarih turizminin yanına doğa ve spor turizmini de eklemek için ofisler kurarak, tekne, ATV, kano ve faytonlar alındığını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Frig Vadisi, milattan önce 3 bin yıl önce burada yaşamış bir medeniyetin bizlere emanetidir. Bölgemiz tarih turizmi kapsamında, yılda yaklaşık 50 bin turisti ağırlıyor ancak gelen turistler bölgeyi ziyaret edip ayrılmak zorunda kalıyorlardı. Biz de hem misafirlerimizi mağdur etmemek hem de ülke turizmine katkı sağlamak için sportif aktiviteleri de vadimize eklemiş olduk. Bundan sonra Frig Vadisi'ne gelen turistlerimiz, tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri bir arada görmüş olacak."





SEÇEN: TURİZMDE BÜYÜK BİR CANLILIK YAŞANACAK

İhsaniye İl Genel Meclisi Kültür ve Turizm Komisyonu Üyesi İrfan Seçen de Frig Vadisi'ne önceden de turistlerin geldiğini fakat gelenlerin, tesisler olmadığı için fazla vakit geçiremeden bölgeden kısa sürede ayrıldığını anlattı.

"Burada peyzaj ve rekreasyon çalışmaları yapıldı. İnşallah bundan sonra bölgemize daha çok turist gelecek. Şimdiden aktivitelere katılmak isteyenler oluyor. Kanolarımız ve Kral Midas Kayığımız, büyük ilgi görüyor. Doğa harikası yemyeşil bir alan burası. Bu yatırımlar sayesinde iç ve dış turizmde büyük bir canlılık yaşanacağını ümit ediyoruz."