Fritjof Carpa’dan Avrupa’nın düşünsel evreleri

Tarihçi Mustafa Armağan’ın çevirisiyle kitaplığımıza kazandırılan Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası kitapseverlere yeni ve farklı okuma imkânı sağlıyor.

Günümüz modern dünyasının temel sorunlarını sıralamak istediğimizde, açlık, ekonomik sorunlar, savaş ve siyasi istikrasızlıkları gösterebiliriz. Capra, dev eserinde yaşlı kıtanın entelektüel evreleri üzerine okurları gezintiye çıkartıyor.

Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası yeni baskısını yaptı ve okurlarla yeniden bir araya geldi. Viyana’da 1939’da dünyaya gelen Carpa, parlak akademik kariyeriyle ön plana çıkan bir isim.

Viyana Üniversitesi ’nde 1966 yılında yüksek enerji fiziği üzerine doktorasını tamamlayan Carpa, Paris, California ve Stanford gibi çeşitli Avrupa ve Amerika üniversitelerinde teorik fizik üzerine seminer ve dersler verdi.

Carpa, teknik araştırma yazılarının yanı sıra, modern fiziğin felsefi etkileriyle ilgilendi ve modern fizikle Doğu mistisizmi arasındaki ilişkiler üzerine ufuk açıcı yazılar kaleme aldı. Yazar, çalışmaları geniş kitlelere ulaştırmak için farklı üniversitelerde konferans ve seminerler verdi.

Hâlen Berkeley’de California Üniversitesi’nde dersler veren Carpa, akademik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

BİRBİRLERİNİ BESLEYEN İKİ KÜLTÜR

Batı ve Doğu medeniyetleri tarih boyunca birbirlerini besleyen kültürler olmuştur. İki kültürde de ortaya çıkan değişimler ve dönüşümler toplumların da zihin dünyasını şekillendirmiştir. Avrupa’nın yaşadığı sosyal, siyasal ve ekonomik devrimler onu yeniden biçimlendirdi.

Dünyaya küresel etkide bulunan vakaların doğuşunda Avrupa’nın entelektüel ve sosyal yapısının yanı sıra, başka ana faktörler de etkide bulunmuştur. Fritjof Carpa, iyi bir fizikçi ve bilim adamı. Kitabının çok okunması yeni baskılar yapmasından ileri geliyor.

Dolayısıyla çok her bakımdan çok yönlü olan kitap, dünyamızda fizikle başlayan ve diğer ana sosyal ya da teknik bilimlerle devam eden süreçleri mercek altına alıyor. Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası, günümüzün global problemlerine dikkat çekmesi yanında kendince çözümlerde sunuyor.

DÜNYAMIZI DEĞİŞTİREN TEMEL SORUNLAR

Carpa, faydalı çalışmasında fizikçi kimliğinin ötesinde sosyolog gibi verileri bir potada eriterek çıkarımlara varıyor. 21. yüzyıl dünyası çözümü bekleyen sorunlarla boğuşmaktadır.

Dünyamızı değiştiren temel sorunların sosyal bir dönüşümden evirilerek pozitif hareket olarak varlığını sürdürme olanağı sağlamak, bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor.

Hülasa, sadece Avrupa’nın fikirsel dönüşümlerini incelemiyor Carpa, aynı zamanda dünyanın genel bir profilini çiziyor. Avrupa’nın aydınlanma çabası ve buna destek veren bilim adamlarının çalışmalarının toplumda nasıl bir karşılık bulduğu tartışılagelmiştir.

Yaşanan, demokrasi ve sosyal devrimlerin Avrupa ve dünyanın genel gidişatını değiştirmekle kalmayıp; etkisini uzun yıllara yayabilecek etkilere de hâsıl oldu.

Yazar: Fritjof Carpa

Yayınevi: İnsan Yayınları

Çeviren: Mustafa Armağan

Türü: Düşünce

Baskı yılı: 2018

Syf: 503

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Ergül Tosun

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