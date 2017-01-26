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FSM Hastanesi Acil Servisi karantinaya alındı

Fatih Sultan Mehmet Hastanesi Ataşehir'de kimyasal madde zehirlenmesinden tedaviye alınan 4 kişi nedeniyle karantinaya alındı.

26.01.2017 - 01:35
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Ataşehir'de bir kuru temizleme dükkânında makinenin içerisindeki kazanda bulunan kimyasal madde saat 22.00 sırlalarında taştı. Akan kimyasal madde nedeniyle dükkân sahibi Orhan Kılıçdere ve kızı Nisanur Kılıçdere zehirlendi. baba kız ve onları kurtaran 2 kişi ambulans ile Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne götürdü.

FSM Hastanesi Acil Servisi karantinaya alındı

Zehirlenen 4 kişinin ilk tedavisi hastanenin dışında bulunan KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer Tehdit) ünitesinde yapıldı . Ardından 4 kişi hastanenenin acil servisine alındı. Tedbir amacıyla Acil Servis boşaltılıp karantinaya alınırken hastane görevlileri acile gelen hastaları çevre hastanelere yönlendiriyor.


FSM Hastanesi Acil Servisi karantinaya alındı

FSM Hastanesi Acil Servisi karantinaya alındı

FSM Hastanesi Acil Servisi karantinaya alındı

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